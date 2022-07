Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane vzrástol

dnes 16:16 -

Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, v minulom týždni nečakane vzrástol. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce. Informovala o tom agentúra DPA.

Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 9. júla 244.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý sa údaje nemenili, to znamená rast o 9000. Zvýšenie prekvapilo ekonómov, ktorí počítali so zotrvaním počtu nových žiadostí o podporu na predchádzajúcej úrovni 235.000.

Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, mierne vzrástol. Za týždeň do 9. júla dosiahol hodnotu 235.750, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje rast o 3250 nových žiadostí o podporu.