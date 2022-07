Dohoda na kolektívnej zmluve bude mať rovnako vplyv na rozpočty miest

dnes 16:16 -

Dohoda na kolektívnej zmluve bude mať podľa Únie miest Slovenska (ÚMS) rovnako vplyv aj na rozpočty miest. Pre TASR to uviedla hovorkyňa únie Daniela Piršelová v reakcii na stredajšie (13. 7.) avizované zvyšovanie platov zamestnancov v školstve. Podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) by mohol byť ďalší nárast výdavkov pre mnohé samosprávy finančne náročný až nezvládnuteľný.

"Rokovania s vládou o krytí týchto zvýšených výdavkov, žiaľ, oficiálne neprebehli," skonštatovala Piršelová.

Členské mestá ÚMS sa preto na rokovaní Republikovej rady dohodli, že komplexne posúdia vplyvy všetkých zmien na ich rozpočty a v septembri oznámia, aké ďalšie kroky podniknú. Týka sa to energií, inflácie, zvyšovania miezd či zvyšovania minimálnej mzdy.

Únia tiež pripomenula, že vplyvy budú regionálne odlišné. "Preto je potrebné prijať systémové opatrenia, ktoré budú riešiť aj prehlbujúce sa regionálne rozdiely," zdôraznila Piršelová. ÚMS zároveň opakovane žiada vládu SR, aby sa odhodlala k diskusii o reforme verejnej správy vrátane zmien vo financovaní, k čomu sa zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.

Na finančné problémy samospráv poukazuje aj ZMOS, podľa ktorého by bol pre mnohé z nich ďalší nárast výdavkov, ktorý bol vyrokovaný, finančne náročný, pre menšie nezvládnuteľný. "Išlo by o ekonomicky patovú situáciu, ktorú je najlepšie ilustrovať malou obcou na Záhorí, v Mokrom Háji by toto spôsobilo výdavky iba v škole a sociálnom zariadení 30.000 eur, a ide o obec so stovkami obyvateľov," uviedol pre TASR Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.

Združenie preto očakáva, že rozhodnutie bude finančne kryté výlučne zo štátneho rozpočtu a nesiahne sa ním na príjmy miest a obcí.