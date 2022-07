Takto dokáže priemerný Čech ušetriť aj 3000 Kč mesačne: Návod, ktorý vedia použiť aj Slováci

Zdroj: ČTK

Spotrebný kôš počíta s podielom jednotlivých druhov tovaru a služieb na celkových výdavkoch priemerného obyvateľa ČR. Človek, ktorému nezostáva nič bokom, pretože utratí celý svoj plat (teraz v priemere 37.929 korún), utratí napríklad za jogurty 137 korún, za tvrdý alkohol 537 korún a za fľaškové pivo vytiahne z peňaženky ďalších 483 korún. Cigarety uberajú z mesačného rozpočtu človeka v priemere 1560 korún.

"Ide o priemerné výdavky, u každého sa budú mierne líšiť. Ak niekto vyfajčí denne krabičku kvalitnejších cigariet, stojí to rodinný rozpočet 3600 korún mesačne, iný človek utratí viac za pivo. Vždy je však dobré si z výplaty niečo odložiť a neutratiť všetko. Najlepšie je obmedziť tie výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné,“ uviedla analytička Portu. Anna Kortusová.

Popri zlozvykoch existujú podľa analýzy aj ďalšie výdavky, ktoré je možné pomerne ľahko obmedziť. Podľa ČSÚ napríklad priemerný Čech minie za minerálne vody a sladené nápoje takmer 385 korún mesačne. Pokiaľ dá štvorčlenná rodina prednosť pitnej vode z kohútika, môže tak ušetriť 1500 korún.

Najmä vo väčších mestách, kde sú reštauračné služby drahšie, je možné výrazne ušetriť aj na stravovaní. Jedlo z domu pridá do rodinného rozpočtu aj stovku denne. "Ak už musíme do reštaurácie, výberom z denného menu a vynechaním nápoja môžete získať najmenej 50 korún. Takto sa dá ušetriť tisícka mesačne. A netreba zdôrazňovať, že v čase rekordných cien pohonných hmôt zarobíte, ak vymeníte auto za hromadnú dopravu," dodala Kortusová.

Podľa nej by si každý mal vytvoriť finančný vankúš, z ktorého by mohol čerpať peniaze v prípade neočakávanej udalosti. Takýto núdzový fond by mal mať výšku asi troch mesačných platov. Peniaze navyše je nutné investovať, pretože sa dlhodobo zhodnocujú lepšie ako na bankovom účte. "Keby čiastku 3000 korún, ktoré priemerný Čech minie za alkohol a tabakové výrobky, namiesto toho každý mesiac investoval počas 20 rokov do stredne rizikového portfólia, môže mať pri doterajšej výkonnosti trhov na konci viac ako 1,2 milióna korún," vypočítala Kortusová.

(1 euro = 24,3970 Kč)