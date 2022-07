MDV má hotovú metodiku posudzovania nárokov v kontexte zdražovania materiálov

dnes 12:16 -

Metodika posudzovania nárokov zhotoviteľov v kontexte rastu cien stavebných materiálov je už pripravená. Vyhlásil to v stredu (13. 7.) vo videu na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Metodika má slúžiť na to, aby zhotoviteľom mohlo byť do istej miery vykompenzované extrémne zdražovanie stavebných materiálov.

Doležal priblížil, že Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR začalo na metodike pracovať v momente, ako Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal metodické usmernenie. "Podstata našej metodiky spočíva v tom, že je tam úvodná časť, tzv. analytická, ktorá hovorí o tom, že tie externé vplyvy, vojna a covid a ich kombinácia, boli naozaj nepredvídateľné a majú priamy vplyv na rast cien stavebných materiálov," opísal minister, podľa ktorého s vypracovaním tejto časti pomáhali univerzity. Na druhej časti pracoval rezort dopravy v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP), Úradom vlády SR (ÚV) či Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

Jednotná metodika sa opiera o referenciu, ktorou sú ceny prezentované ŠÚ SR. "Celú túto metodiku máme odkonzultovanú so zväzom stavebných podnikateľov, čiže verím, že trh ju prijme veľmi pozitívne," dodal minister dopravy. Materiál podľa neho môže byť použiteľný aj pre iné stavby iných obstarávateľov, nielen v rámci rezortu dopravy.

Upozornil však, že metodika sa nedá použiť na prekrytie zlyhaní. "Ak niekto 'podstrelil' zákazku v minulosti extrémne nízkou cenou, tak ani touto metodikou nedokáže vrátiť tú cenu hore. Ten dodatok umožní nárast zmluvnej ceny len v tej výške, ako narástla, ako objektívne narástla v tom čase, keď extrémne rástli ceny stavebných materiálov," zdôraznil Doležal.

Zároveň poznamenal, že zvýšené náklady v prípade eurofondových stavieb by podľa vyjadrenia ministerky pre investície Veroniky Remišovej (Za ľudí) mali byť kryté z eurofondov a mali by to byť oprávnené náklady. Ak ide o stavby kryté zo štátneho rozpočtu, minimálne z pohľadu rezortu dopravy to podľa Doležala pôjde na úkor budúcich stavieb. "Neočakávam nejakú mimoriadnu dotáciu z ministerstva financií, ktorá by smerovala na vykrytie týchto nákladov. Možno sa mýlim, možno budem milo prekvapený," dodal.