dnes 12:16 -

Najväčším zdrojom júnovej inflácie boli opäť vyššie ceny potravín. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k júnovým spotrebiteľským cenám, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

"Ceny potravín sa a v porovnaní s májom zvýšili o ďalších 2,4 % a boli zodpovedné až za 38 % celkovej medzimesačnej inflácie. V medziročnom porovnaní sa dynamika ich rastu zrýchlila zo 16,6 % až na 18,7 %. Ceny potravín tak tvorili 27 % celkovej medziročnej inflácie," spresnil Koršňák.

K zrýchleniu inflácie v júni podľa neho výraznejšie opäť prispeli aj ceny pohonných látok, ktoré reagovali na ďalšie zdraženie ropy na svetových trhoch. V júnových cenách sa pritom premieta najmä májový vývoj cien ropy. "Jemnú korekciu dolárovej ceny ropy z posledných dní pritom takmer plne pohlcuje slabšie euro," podčiarkol.

"Inflácia by mala zotrvať na úrovni okolo 12 až 13 % až do konca tohto roka. Na úrovni okolo 10 % by sa pritom rast cien mohol udržať aj v budúcom roku. Dotovať by ho mali naďalej najmä vysoké ceny potravín," myslí si Koršňák.

Aj podľa slov analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka bol rast cien v júni oproti máju ťahaný najmä cenami potravín (predovšetkým mäsa), ktoré prispeli viac než tretinou k medzimesačnému nárastu cien. "Okrem toho tu zohrávali významnú rolu aj pohonné látky či imputované nájomné zohľadňujúce ceny stavebných materiálov," poznamenal Horňák.

Podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, dôvodov, prečo potraviny dražejú, je viacero. "Producenti uvádzajú ako jeden z dôvodov drahšie energie potrebné na výrobu. Ďalším dôvodom je vysoká cena ropy a následne aj pohonných látok. Potraviny je potrebné nielen vyrobiť, ale aj do obchodov prepraviť. Pri cenách potravín je vždy dôležitý aj faktor počasie, ktorý má dosah na úrodu rastlinného pôvodu. To má následne vplyv aj na živočíšnu výrobu, teda na chov zvierat (v podobe drahšieho krmiva). Stav úrody sa vždy premietne do vývoja cien agrokomodít na burzách a skôr ci neskôr sa to ukáže aj na cenovkách v obchodoch," vysvetlila Sadovská.

"Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia u nás dvojciferná a v letných mesiacoch bude prekračovať hranicu 13 %, respektíve 14 %. Zároveň predpokladáme, že priemerná inflácia za celý tento rok sa bude približovať k úrovni 12 %. Smerom nahor budú infláciu tlačiť hlavne vysoké ceny potravín, ropy a energií, ktoré prudko rastú ako dôsledok vojny na Ukrajine," doplnila Jana Glasová, analytička 365.bank.

ŠÚ SR informoval, že inflácia vzrástla v júni 2022 medziročne na 13,2 % a podobne ako v máji je to najvyššia hodnota od júna 2000. Medzimesačný rast cien v júni síce poklesol na 1,2 %, ale v priemere od začiatku roka sa ceny z mesiaca na mesiac zvyšovali o 1,6 %.