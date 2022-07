Hospodársky rast na Slovensku spomaľujú následky vojny na Ukrajine

dnes 12:31 -

Následky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine by mali obmedziť hospodársky rast Slovenska. V roku 2022 hospodársky rast na Slovensku dosiahne 1,9 % a v roku 2023 2,7 %. Tohtoročná inflácia sa môže dostať na úroveň 10,5 % a na budúci rok by mala klesnúť na 8,2 %. Vyplýva to z letných hospodárskych prognóz, ktoré vo štvrtok predstavila Európska komisia (EK). Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisia skonštatovala, že slovenská ekonomika sa zotavuje z recesie vyvolanej pandémiou nového koronavírusu. Hoci je rast reálneho HDP slabší, ako sa očakávalo na jar, predpokladá sa, že v roku 2022 dosiahne úroveň 1,9 % a v roku 2023 vzrastie na 2,7 %.

Oživenie priemyselného exportu Slovenska sa spomalilo v dôsledku oslabenia globálneho dopytu. Silnejší nárast spotreby v prvom štvrťroku 2022, než sa pôvodne očakávalo, bol čiastočne znížený výrazným poklesom investícií.

Napriek rastúcim spotrebiteľským cenám a zvýšenej neistote súkromná spotreba v prvom štvrťroku 2022 vzrástla o 3,1 %. Novozavedený zákonný balík na podporu rodín s deťmi v kombinácii s ďalšími vládnymi opatreniami by mal v roku 2023 podporiť vyššie spotrebiteľské výdavky. Straty kúpnej sily domácností však zároveň obmedzia rast súkromnej spotreby.

EK upozornila, že exportný priemysel na Slovensku je aj naďalej obmedzený narušením dodávateľského reťazca a rastúcimi vstupnými cenami. Očakáva sa, že hlavné exportné trhy Slovenska budú rásť pomalším tempom. Oba tieto faktory majú znížiť príspevok exportovaných tovarov k celkovému hospodárskemu rastu. Oživujúci sa spotrebiteľský dopyt by mal zároveň viesť k vyšším dovozom. V roku 2023 by rast slovenského exportu malo podporiť postupné uvoľňovanie obmedzení ponuky dodávateľských reťazcov.

Inflácia na Slovensku v druhom štvrťroku 2022 prekračovala všetky očakávania, čo spôsobili najmä vyššie ceny energií a potravín. Ďalší prudký nárast regulovaných cien energií zemného plynu pre domácnosti by mal v roku 2023 stlačiť infláciu na 8,2 % po tohtoročnej 10,5-percentnej úrovni. Očakáva sa, že rast cien potravín, služieb a priemyselných tovarov bude pretrvávať aj v roku 2023, ale pomalším tempom ako v roku 2022.

Komisia skonštatovala, že bez zmierňujúcich opatrení pre ceny plynu a dohody s prevádzkovateľmi o zmrazení cien elektriny by inflácia v roku 2023 mohla byť výrazne vyššia, než indikujú súčasné prognózy.