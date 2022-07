dnes 8:16 -

Investičný rozpočet mesta Dolný Kubín na rok 2023 bude skromnejší, tvrdí primátor Ján Prílepok. Podľa jeho slov je už teraz zrejmé, že mesto bude schopné realizovať menej investičných akcií ako doposiaľ.

Podotkol, že to súvisí to s enormným rastom cien a nutnosťou dofinancovať viaceré vládne opatrenia. Primátor upozornil, že sa to deje v situácii, keď štát zníži nárast príjmov z podielových daní, ktoré by to mohli kompenzovať.

Prílepok hovorí, že v posledných rokoch výrazne znížili modernizačný dlh v meste, čo sa podarilo aj vďaka vyšším podielovým daniam. "Toto sa však od budúceho roka výrazne mení, keďže vláda prijala opatrenia, ktoré na jednej strane veľmi pomôžu rodinám, čo vítam, no je škoda, že na to nedokázala nájsť peniaze v štátnom rozpočte, ale rozhodla sa ich vziať z rozpočtov samospráv. Tým pádom sa opäť spomalí dobiehanie modernizačného dlhu," zhodnotil pre TASR.

Finančníci z radnice sa najbližšie mesiace budú venovať príprave vyrovnaného rozpočtu a odhadu príjmov a výdavkov. "Budeme sa musieť pripraviť na to, že budeme schopní realizovať menej investícií, no modernizačný dlh bude aj tak raz niekto musieť splatiť," podotkol Prílepok.