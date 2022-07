NIESR očakáva v 3. kvartáli pokles britskej ekonomiky

dnes 19:31 -

Po raste v 2. kvartáli zaznamená britská ekonomika v 3. štvrťroku pokles. Uviedol to v stredu v najnovšom odhade britský Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR), podľa ktorého hlavnou príčinou je vysoká inflácia ovplyvňujúca spotrebiteľský dopyt. Informoval o tom server RTTNews.

NIESR odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Británie by mal v 3. štvrťroku zaznamenať pokles o 0,1 % po 0,2-percentnom raste v období od apríla do konca júna. Za 1. štvrťrok tohto roka zaznamenala britská ekonomika medzikvartálny rast o 0,8 %, čo bolo najslabšie tempo rastu za posledný rok. Vývoj na začiatku roka čiastočne ovplyvnila nová vlna koronavírusového variantu omikron, do veľkej miery však už zrýchľujúca sa inflácia.