BOE: Krypto potrebuje reguláciu, technológia nedokáže odstrániť všetky finančné riziká

Regulačné orgány musia „pokračovať v práci“ a začleniť používanie krypto technológií do „regulačného perimetra“, hovorí Jon Cunliffe, zástupca guvernéra Bank of England pre finančnú stabilitu. Cunliffe sa v utorok v sídle britského vysokého komisára v Singapure podelil o postrehy z nedávnej „kryptozimy“, ktorá sa spája s obdobiami klesajúcich cien kryptomien. „Finančné aktíva bez vnútornej hodnoty... majú hodnotu len toľko, koľko zaplatí ďalší kupujúci. Preto sú vo svojej podstate nestále, veľmi citlivé na sentiment a náchylné na kolaps,” povedal Cunliffe.

Bitcoin klesol o viac ako 70 % zo svojho rekordného maxima v novembri a v stredu sa obchodoval pod 20 000 USD, čo je najnižšia úroveň od decembra 2020, podľa údajov CoinDesk. Keď investori upustili od kryptomien v rámci širšieho výpredaja rizikových aktív, trhová kapitalizácia kryptomien klesla pod 1 bilión dolárov, z 3 biliónov dolárov na vrchole v novembri.

Kryptomeny možno nie sú „dostatočne integrované“ do zvyšku finančného systému, aby predstavovali „okamžité systémové riziko,“ povedal Cunliffe, no má podozrenie, že hranice medzi kryptosvetom a tradičným finančným systémom sa „čoraz viac stierajú“.

„Zaujímavou otázkou pre regulátorov nie je to, čo sa stane s hodnotou kryptoaktív, ale čo musíme urobiť, aby sme zabezpečili, že ... perspektívne inovácie... môžu nastať bez toho, aby vznikali rastúce a potenciálne systémové riziká.“

Regulačné orgány čoraz viac bijú na poplach ohľadom kryptomien. Cunliffe povedal, že rozšírenie regulačného rámca na krypto „musí byť založené na železnom princípe „rovnaké riziko, rovnaký regulačný výsledok“.

„Napríklad, ak sa stablecoin používa ako ‚vyrovnacie aktívum‘ v transakciách... musí byť rovnako bezpečný ako ostatné formy peňazí,“ povedal.

Stablecoiny sú typom kryptomeny, ktorá má sledovať aktívum v reálnom svete, zvyčajne inú menu. Mnohé z nich sa pokúšajú naviazať na americký dolár alebo inú fiat menu. Niektoré z nich sú kryté aktívami z reálneho sveta, ako sú dlhopisy alebo meny. Boli navrhnuté tak, aby ponúkali spoľahlivého uchovávateľa hodnoty a minimalizovali kolísanie cien. Avšak kolaps terraUSD (UST), takzvaného „algoritmického“ stablecoinu, ktorý je naviazaný na americký dolár, vyvolal na kryptotrhoch šok. Na rozdiel od iných stablecoinov terraUSD nebol krytý reálnymi aktívami. Namiesto toho bol riadený algoritmom, ktorý sa ho pokúšal naviazať na americký dolár a ten algoritmus zlyhal.

Držitelia takýchto stablecoinov musia mať jasný právny nárok, ktorý im umožní vyplatiť mincu do jedného dňa a „v nominálnej hodnote, bez straty hodnoty“ v peniazoch centrálnej alebo komerčnej banky, povedal Cunliffe. „Netreba dodávať, že takáto požiadavka má ďaleko od sveta Terra a Luna,” povedal s odkazom na TerraUSD, ktorý klesol až na 26 centov, aj keď je určený na udržanie fixácie dolára jedna k jednej. Jeho sesterský token Luna, ktorý má plávajúcu cenu a má slúžiť ako akýsi tlmič pre UST, tiež stratil takmer všetku svoju hodnotu .

„V našich regulačných štandardoch a rámcoch sú zahrnuté úrovne zmierňovania rizika, ktoré sme považovali za potrebné. Ak nemôžeme uplatňovať reguláciu presne rovnakým spôsobom, musíme zabezpečiť, aby sme dosiahli rovnakú úroveň zmiernenia rizika.” Odporučil, aby boli aktivity zastavené, „ak a kedy sa to v prípade určitých aktivít súvisiacich s kryptomenami ukáže ako nemožné“.

Predstaviteľ Bank of England uviedol, že na to, aby bol prístup „rovnaké riziko, rovnaký regulačný výsledok“ účinný, je potrebné ho preniesť do medzinárodných noriem a začleniť do domácich regulačných režimov. Rada pre finančnú stabilitu Spojeného kráľovstva zverejní koncom tohto roka správu o konzultáciách s odporúčaniami na podporu medzinárodnej konzistentnosti v regulačných prístupoch k nestabilitným krypto aktívam, trhom a burzám, dodal.

Inovátori, regulačné orgány a verejné orgány majú záujem na vývoji vhodnej regulácie a riadení rizík, povedal. „Iba v takom rámci môžu inovátori skutočne prekvitať a môžu byť zabezpečené výhody technologických zmien,” dodal Cunliffe.