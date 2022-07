Ceny ropy na svetových trhoch nemusí znížiť ani prípadná recesia

dnes 11:16 -

Svetový dopyt po rope podľa odhadov dosiahne v roku 2023 101,6 milióna barelov denne (mb/d), čím prekoná úrovne pred pandémiou. Zatiaľ čo vyššie ceny a slabší ekonomický výhľad zmierňujú rast spotreby, podporovať ho, naopak, bude ožívajúca aktivita Číny. I keď prudko stúpajúca inflácia a pomalý rast vyvolávajú príznaky recesie, je nepravdepodobné, že by svetový dopyt po rope klesol natoľko, aby spôsobil pokles cien, ako tomu bolo v roku 2008, upozornil Martin Krištoff, finančný analytik spoločnosti Haberl Wealth Management.

"V súčasnosti je problém na strane ponuky a v prípade skĺznutia do recesie by sme nemuseli zaznamenať výraznejšie zníženie cien," myslí si Krištoff. Celková ťažba ropy môže podľa analytika v budúcom roku ešte klesnúť, keďže ruské objemy ťažby budú zrušené pre embargo a sankcie. Dopyt po rope v súčasnosti znižujú aj opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 v Šanghaji, Pekingu a ďalších veľkých čínskych mestách. Keď čínska vláda začne tieto obmedzenia uvoľňovať, zadržiavaný dopyt by mohol opäť zvýšiť ceny.

Globálna ponuka ropy môže mať podľa analytika v budúcom roku problémy s udržaním kroku s dopytom, keďže prísnejšie sankcie prinútia Rusko uzavrieť viac vrtov a množstvo producentov narazí na kapacitné obmedzenia. Krajiny EÚ sa dohodli, že zakážu 90 % dovozu ruskej ropy a ropných produktov v rámci bloku. Očakáva sa, že producenti mimo krajín Organizácie vyvážajúcich ropu a Ruska (OPEC+) na čele s USA zvýšia ťažbu o 1,9 mb/d v roku 2022 a o ďalších 1,8 mb/d na budúci rok.

Spotreba ropy vo svete by podľa predpovedí mohla v tomto roku vzrásť v priemere o 2,3 mb/d. "Ďalší nárast o 1,9 mb/d sa očakáva v budúcom roku s podporou nových rozbehnutých rafinérií v Afrike, na Strednom východe a v Ázii," priblížil Krištoff.

Nedostatok jednotlivých ropných produktov môže pretrvávať v dôsledku nerovnomerného tempa rastu dopytu a obmedzení v rafinérskom systéme. Zásoby ropných destilátov v krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v priemysle klesli od januára 2021 o štvrtinu na najnižšiu úroveň od roku 2004. "Veľmi nízke zásoby v priemysle tak ďalej tlačia ceny destilátov k rekordným maximám, čo má dosah na iné produkty, ktoré by mohli spôsobiť vyššie ceny pohonných látok na čerpacích staniciach," dodal analytik.