Plyn v zásobníkoch nevystačí do konca zimy, fakty hovoria iné

Slovensko zatiaľ nemá v zásobníkoch dostatok plynu do konca zimnej sezóny, ako tvrdí minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Zásoby sa zvyšujú, ale je dôležité v tom pokračovať, pretože na jeseň môže plyn z Ruska úplne prestať prúdiť do Európy, na čo sa treba pripraviť. V reakcii na utorkové vyjadrenie ministra Sulíka to uviedol predseda výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO).

"Podľa Richarda Sulíka máme v zásobníkoch 49 % celoročnej spotreby plynu, čo stačí na celú budúcu vykurovaciu sezónu, teda do konca marca 2023. Nie je to však pravda. Treba sa držať faktov," uviedol Kremský. Upozornil na údaje plynárenského portálu AGSI, podľa ktorých je ročná spotreba zemného plynu na Slovensku na úrovni približne 57 terawatthodín (TWh), pričom zásoby v podzemných zásobníkoch máme vo výške asi 23 TWh.

"Slovensko potrebuje do konca marca 2023 celkovo aspoň 35 TWh plynu, aby zásobovalo domácnosti, teplárne a inštitúcie, ktoré ním kúria, ale aj priemysel, ktorý ho využíva ako surovinu na výrobu," zdôraznil Kremský. Ak by už žiadny plyn zo zahraničia nepritiekol, dostatočné zásoby na prežitie zimy by boli 35 TWh, nie terajších 23 TWh. "Dokonca nie sú dostatočné ani vrátane zásob v Dolných Bojanoviciach na českom území (5 TWh), ktoré podľa metodiky EÚ do tohto objemu nemožno započítať,“ dodal poslanec.

Sulík v utorok upozornil, že súčasné zásoby sú dostatočné aj v tom prípade, že by Rusko neobnovilo dodávky plynu po ukončení plánovanej odstávky plynovodu Nord Stream 1, no ostatné kontrakty Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) na LNG lode a dodávky zo Severného mora budú splnené.

Ak by Slovensko chcelo byť zabezpečené na celú zimu, zásobníky by podľa neho mali byť celkom plné, čo je na úrovni cca 60 % ročnej spotreby. Vtedy by vrátane núdzových zásob v Dolných Bojanoviciach poskytovali úplnú istotu dostatku plynu na celú zimu s istou rezervou.

"Neviem, z čoho Richard Sulík vychádza pri tvrdení, že máme v zásobníkoch 49 % celoročnej spotreby plynu, keď uznávané medzinárodné zdroje ukazujú niečo iné. Zdá sa, že účelom dnešnej tlačovky bolo presvedčiť, že dodržal svoj sľub naplniť zásobníky na celú zimu do 10. júla, to však nemožno robiť ohýbaním faktov. Takéto množstvo za taký čas jednoducho nebolo fyzicky možné do zásobníkov natlačiť, ani dopraviť na Slovensko," tvrdí predseda hospodárskeho výboru.

Kremský dodal, že si váži toho, že sa SPP a Ministerstvo hospodárstva (MH) SR snažia zabezpečiť dostatok plynu a počas posledných týždňov sa im podarilo stav zásob výrazne zvýšiť. "Verím, že ak v tom budú pokračovať, do konca augusta sa podarí naplniť zásobníky tak, aby vystačili na celú zimu. Je však zbytočné zavádzať občanov a chlácholiť ich predčasne nepodloženými tvrdeniami," uzatvára Kremský.