Firmy odchádzajúce z Ruska získali čas, parlament neschválil zákon o konfiškácii

dnes 17:46 -

Západné firmy, ktoré sa rozhodli opustiť ruský trh, budú mať viac času na riešenie spôsobu svojho odchodu. Umožnil im to ruský parlament, ktorý pred letnou prestávkou neschválil návrh zákona umožňujúci úradom konfiškáciu majetku takýchto spoločností. Informovala o tom agentúra Reuters.

Zasadnutie ruského parlamentu sa minulý týždeň skončilo bez schválenia príslušného zákona. To znamená, že minimálne do polovice septembra, keď dolná komora parlamentu Štátna duma začne na svojom jesennom zasadnutí o návrhu zákona diskutovať. Podľa niektorých expertov nie je ani isté, či sa nakoniec majetok západným firmám bude konfiškovať.

Návrh zákona prešiel v prvom čítaní, následne sa však veci skomplikovali. To podľa Tatiany Stanovajovej, zakladateľky analytickej spoločnosti R. Politik, znamená, že vo vláde nie je v súvislosti so zákonom zhoda.

Odklad v plánoch Moskvy skonfiškovať majetok západných firiem, ktoré sa rozhodli opustiť ruský trh, by tak mohol zmierniť obavy, že Rusko sa rozhodlo pre agresívnejší prístup k zvyšným západným firmám. Tieto obavy v poslednom období zvýšilo rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina podpísať dekrét umožňujúci prevzatie plnej kontroly nad ropným a plynárenským projektom Sachalin-2 na ruskom Ďalekom východe. To komplikuje situáciu najmä japonským firmám Mitsui a Mitsubishi, ktoré majú spolu so Shellom v projekte takmer 50-percentný podiel.