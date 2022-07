Keď sa transformácia hornej Nitry podarí, bude ukážkovým regiónom

dnes 17:16 -

Keď sa transformácia hornej Nitry podarí a podarí sa v duchu projektov v zmysle pravidiel zelenej tranzície, bude ukážkovým regiónom pre celé Slovensko. Skonštatovala to v utorok počas svojej návštevy na hornej Nitre prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Prezidentka podľa svojich slov vníma progres, ktorý sa dotýka transformačného procesu regiónu, no nie je podľa nej v takej rýchlosti, ako by si to situácia zaslúžila. Reagovala tak na dopyt miestnych samospráv, podľa ktorých je proces pomalší. Pripomenula, že výsledkom tlaku na európske inštitúcie je to, že sa časť európskych fondov preorientovala aj na podporu zelenej ekonomiky a tranzície, rovnako je to fond obnovy.

Aj Fond na spravodlivú transformáciu je podľa Čaputovej odpoveďou na to, aby sa takéto regióny, ako je horná Nitra, pretransformovali spôsobom, ktorý bude férový a spravodlivý k ľuďom, ktorí tam žijú. "Viaceré projekty, o ktorých sme hovorili, sú výsledkom čerpania eurofondov zo starého programovacieho obdobia. Súhlasím však s tým, že keby sa to dialo rýchlejším spôsobom, efektívnejším spôsobom, ako to hovorili aj samosprávy, bolo by to ku prospechu veci," ozrejmila prezidentka.

Ak sa má podľa nej ku koncu roka 2023 ukončiť ťažba uhlia a v časti je už ukončená, tak je pomerne neskoro, že až v roku 2023 bude možné čerpať finančné prostriedky z tohto fondu. "Faktom je, že aj Európska únia samotná projekt spustila neskôr, ako sme predpokladali," dodala.

Predseda Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) a starosta obce Kocurany Vojtech Čičmanec upozornil, že samosprávy ešte nemajú k dispozícii jasnú metodiku. "Metodika sa stále pripomienkuje. Nechceme byť pesimisti, ale pomenovali sme veci správnymi pojmami, pretože urobiť verejné obstarávanie, obstarať projektovú dokumentáciu, všetko vysúťažiť, potrebujeme pri ideálnej konštelácii minimálne trištvrte roka. Tu už vidíme, že termín nám uteká," ozrejmil Čičmanec.

Predseda ZMO HN chce podľa svojich slov stále veriť, že prostriedky budú vynaložené efektívne a samospráva sa pripraví. "Nechceme, aby sme skončili s čiernym Petrom v rukách, že sme sa nedokázali pripraviť. Stále sa na to pýtame. Býva mnoho stretnutí, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s nami komunikuje, len už potrebujeme jasné stanovisko," dodal.

Hlava štátu navštívila bývalé odkalisko v areáli Elektrárne Nováky v Zemianskych Kostoľanoch, pozrela si banskú spoločnosť Agro GTV, ktorá sa zaoberá pestovaním paradajok, absolvovala rokovanie so zástupcami samospráv hornej Nitry, navštívila spoločnosť Brose Prievidza a areál bývalej bane v Cigli, kde sa zoznámila s projektom budúceho vykurovania regiónu po ukončení ťažby uhlia.