Kurz 7,5345: V Chorvátsku sa začne v januári používať euro

Zavedenie eura v jadranskej krajine, spoliehajúce sa na príjmy z turistiky, dnes schválili ministri financií, ktorých rokovanie prvýkrát viedol český minister Zbyněk Stanjura. Súčasné chorvátske platidlo kuna sa podľa dnešného rozhodnutia ministrov zmení za euro v kurze 7,5345 ku jednej.

Chorvátsko tento krok podľa agentúry Bloomberg posúva do jadra EÚ, uľahčuje a zlacňuje platby a poskytuje jeho finančnému systému záchrannú sieť v prípadných budúcich krízach. Krajina by sa tiež chcela pripojiť do Schengenského priestoru.

Eurozóna sa rozšíri prvýkrát od roku 2015, kedy do nej vstúpila Litva. O členstvo v eurozóne aktívne usiluje aj Rumunsko. Dánsko je členským štátom EÚ, ktorý sa rozhodol pre neúčasť („opt-out“), Švédsko doteraz nesplnilo kritériá na vstup do eurozóny.

Európska komisia (EK) na začiatku júna konštatovala, že Záhreb splnil všetky štyri kritériá, ktoré Brusel pri vyhodnocovaní pripravenosti na prijatie spoločnej meny posudzuje. Týkajú sa stavu verejných financií, úrokových sadzieb, cenovej stability a výmenného kurzu. Zavedenie eura v Chorvátsku následne odsúhlasili lídri členských krajín a dnes ministri schválili posledné potrebné dokumenty, vrátane výmenného kurzu.

Európska komisia tiež preskúmala hospodársku konvergenciu Chorvátska so zvyškom eurozóny vrátane trendov platobnej bilancie a integrácie jeho pracovného a finančného trhu a overila, že chorvátska legislatíva je kompatibilná so zákonmi EÚ, ktorými sa riadi Európska centrálna banka.



"Prijatie eura nie je pretek ale zodpovedné politické rozhodnutie," uviedol po rokovaní Stanjura, ktorý zablahoželal svojmu chorvátskemu kolegovi Zdravkovi Maričovi.

Chorvátsko sa už od septembra chystá začať uvádzať ceny v doterajších kunách aj v eurách. Oboma menami by malo ísť platiť ešte celý budúci rok, kým zostane len tá európska.

Euro bolo zavedené v roku 1999, a to najprv ako účtovné peniaze. V tom čase ho prijalo 11 z vtedajších 15 členských krajín EÚ. Dnes jednotná mena krátko dosiahla paritu s dolárom, čo sa stalo prvýkrát od roku 2002. Chorvátsko je nezávislou krajinou od roku 1991, keď opustilo vtedajšiu federálnu Juhosláviu. Susedné Slovinsko, tiež bývalá juhoslovanská republika a teraz člen EÚ, prijalo euro v roku 2007.