Naftogaz požiadal medzinárodných veriteľov o dvojročný odklad splátok dlhu

Ukrajinská štátna plynárenská spoločnosť Naftogaz požiadala medzinárodných veriteľov o dvojročný odklad splátok dlhu. Firma uviedla, že ruská invázia zasiahla jej financie, keďže mnohí jej zákazníci nie sú momentálne schopní platiť účty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

O týždeň, 19. júla, by mal Naftogaz splatiť dlhopis v hodnote 335 miliónov USD (331,75 milióna eur) a zároveň uskutočniť poslednú splátku úrokov zo spomínaného dlhopisu. Navyše, v rovnaký deň má zaplatiť aj úroky z ďalšieho dlhopisu, splatného v roku 2024.

Vo svojej žiadosti o zmrazení platieb Naftogaz uviedol, že pokračujúce útoky Ruska viedli k "výraznému poškodeniu ukrajinskej ekonomiky aj podnikateľského sektora". Zákazníci prestali platiť účty, čo "negatívne zasiahlo pozíciu Naftogazu v oblasti likvidity".

Plán, o ktorom by držitelia dlhopisov mali hlasovať do 21. júla, by mal umožniť odklad platieb v prípade kľúčových medzinárodných dlhopisov do júla 2024. Okrem dlhopisu splatného 19. júla a v roku 2024 má ešte Naftogaz splatiť dlhopis v roku 2026.

Plán Naftogazu by mohol vyvolať otázky, či niečo podobné neplánuje urobiť aj Kyjev v prípade štátneho dlhu za takmer 1 miliardu USD splatného v septembri. Ukrajinská vláda však zatiaľ tvrdí, že dlh chce splatiť.

V nepriaznivej situácii sú v dôsledku vojny aj ukrajinské štátne železnice. Spoločnosť však v utorok potvrdila, že splátku úrokov v objeme 36 miliónov USD z dvoch dlhopisov splatných v rokoch 2024 a 2026 zrealizovala.