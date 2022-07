Mesto pre pokles počtu obyvateľov príde ročne o približne 200.000 eur

dnes 14:01 -

Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec príde od budúceho roku pre pokles počtu obyvateľov ročne o približne 200.000 eur. Okrem poklesu príjmov z podielových daní mestskú kasu trápi i zvyšovanie cien energií. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.

Podľa posledného sčítania obyvateľov klesol počet ľudí žijúcich vo Fiľakove od roku 2011 z 10.500 na súčasných 9860. Samospráva za poklesom pod hranicu 10.000 ľudí vidí starnutie populácie i odliv obyvateľstva. Pre nepriaznivú demografickú krivku museli v meste pre budúce volebné obdobie znížiť počet mestských poslancov, trend sa však negatívne odzrkadlí najmä na mestskom rozpočte.

"Mesto dostane od roku 2023 o približne 200.000 eur menej z podielových daní. V jednom volebnom období to predstavuje škrt 800-tisíc eur, čo je hodnota jedného väčšieho investičného projektu. Je to výrazný zásah do rozpočtu mesta a jeho ďalšieho rozvoja," priblížil primátor Fiľakova Attila Agócs.

Mesto pritom upozorňuje, že už dnes jeho rozpočet výrazne ovplyvňuje zdražovanie energií. "Len kvôli zdraženiu plynu počítame, že v tomto roku minieme o 300.000 eur viac, ako sme predpokladali," uviedol Agócs. Ako dodal, investičné projekty zas mestu komplikuje zdražovanie stavebných materiálov a služieb.

Samospráva kritizuje aj takzvaný prorodinný a protiinflačný balíček z dielne rezortu financií a tvrdí, že ak zákon vstúpi do platnosti, bude mať mesto na jeseň veľké finančné problémy. "Ohrozený bude bežný chod mesta, kedy budeme musieť riešiť, či vôbec máme z čoho kúriť a svietiť, nie ešte do niečoho investovať," poznamenal primátor.