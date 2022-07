Obnova Ukrajiny ponúkne významné príležitosti aj v oblasti dopravy

dnes 13:16 -

Povojnová obnova Ukrajiny z pohľadu dopravy môže byť zaujímavá pre krajiny ako Česká republika a Slovensko. Uviedol to v rozhovore pre TASR český minister dopravy Martin Kupka pri príležitosti predstavovania priorít českého predsedníctva v Rade EÚ.

Minister zdôraznil, že jednou z kľúčových priorít Prahy bude revízia siete TEN-T a budovanie nových spojení, najmä vysokorýchlostnej železničnej siete, ktorá je slabo rozvinutá v krajinách strednej Európy. Dodal, že pre Česko je dôležité dobudovať vysokorýchlostné vlakové spojenie medzi Berlínom, Prahou, Brnom a Viedňou, ktoré s napojením na Bratislavu a Budapešť bude mať dôležitý prínos.

"Čo sa týka ďalšieho rozširovania siete TEN-T ďalej na východ, a najmä na Ukrajinu, tam chceme otvoriť debatu o zjednotení rozchodu železničnej trate," uviedol Kupka. Podľa neho jednu z najväčších prekážok v priebehu prvých mesiacov ruskej agresie voči Ukrajine predstavoval rôzny rozchod železničných tratí, čo komplikovalo prepravu utečencov i dodávky zbraní.

Dodal, že aj ukrajinský minister dopravy Oleksandr Kubrakov, s ktorým už o tejto téme hovoril, pripustil, že zjednotenie rozchodov železničnej trate by znamenalo významnú pomoc v rámci plánovanej povojnovej obnovy.

"Zároveň by to bola príležitosť pre podnikateľské subjekty na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a v celej Únii," odkázal.

Ukrajina má vyše 23.000 kilometrov železničných tratí a je nepredstaviteľné, aby sa všetky z nich zmenili na formát platný v EÚ. Ako však poznamenal Kupka, snahou je, aby rozšírenie jednotného typu vlakových tratí siahalo po Ľvov a možno po Kyjev. "To by významne zjednodušovalo transport pomoci a všetkých materiálov potrebných pre povojnovú pomoc. Len cez Slovensko sa každý deň preváža veľký objem železnej rudy a ďalšieho materiálu do Česka a do ďalších krajín Únie," upozornil.

Ocenil, že v tomto období sa Slovensko, Česko a Poľsko angažujú v širšej skupine krajín, ktoré zachraňujú ukrajinské obilie pred krádežou ruských agresorov a pomáhajú ho dostať do európskych prístavov a cez ne na svetové trhy.

"To je aktuálna téma, ktorou sa zaoberáme. Zaistiť koridory solidarity, ktoré umožnia transport obilia. Ukazuje sa tam celá séria dopravných zúžení, ktoré bude treba v budúcnosti odstrániť a tomu by práve rozšírenie siete TEN-T už len v rámci súčasných členov EÚ malo významne prispieť," vysvetlil.

Kupka spresnil, že rozvoj dopravy v EÚ sa týka cestnej, riečnej a leteckej dopravy, ale podpora pre tento sektor je citeľne zameraná na bezemisnú dopravu. Aj preto majú železničné prepojenia jasnú perspektívu. Okrem toho v strednej a východnej Európe kvalitné vlakové prepojenia stále chýbajú.

Kvalitná dopravná sieť je dôležitá pri zvládaní akejkoľvek krízovej situácie v Európe. A preto je jednou z kľúčových priorít českého predsedníctva posilnenie európskej dopravnej infraštruktúry. Spresnil, že financovanie bude zaistené cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF), ale možnosť získať nové finančné zdroje sa črtá aj cez národné plány obnovy a odolnosti, napríklad na elektrifikáciu železníc.