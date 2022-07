SPP má v zásobníku dostatok plynu na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu

dnes 10:46 -

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) už má v zásobníku dostatočné množstvo zemného plynu na pokrytie nadchádzajúcej vykurovacej sezóny. Spolu so zásobami iných slovenských firiem je zabezpečená spotreba pre všetkých odberateľov vrátane firiem. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) spolu s generálnym riaditeľom SPP Richardom Prokypčákom.

"Oproti celoročnej spotrebe máme v zásobníkoch 49 % plynu," povedal Sulík. Ďalšie natláčanie plynu do zásobníka by podľa neho nebolo efektívne, pretože množstvo je dostatočné aj v prípade, keby sa dodávky plynu z Ruska neobnovili. SPP bude podľa Sulíka nakupovať ďalší plyn na uskladnenie iba v prípade, že to bude cenovo výhodné.

SPP sa podarilo zabezpečiť dostatočné množstvo plynu na nadchádzajúce mesiace napriek tomu, že ruský Gazprom skrátil v polovici júna dohodnuté dodávky na polovicu. Pokles dodávok pokračoval až do úplnej odstávky plynovodu Nord Stream 1 pre plánovanú údržbu začiatkom tohto týždňa. SPP podpísal zmluvy na dovoz skvapalneného plynu LNG lodnými tankermi a tiež na dodávky zo Severného mora.