Neúspech pri zavedení cenového stropu na ruskú ropu môže podporiť rast jej cien

Globálne ceny ropy by mohli vzrásť o 40 % na približne 140 USD (138,64 eura) za barel (159 litrov), ak nebude zavedený navrhovaný cenový strop pre ruskú ropu spolu s výnimkami zo sankcií, ktoré by umožnili dodávky pod túto cenu. Uviedol to vysoký predstaviteľ amerického ministerstva financií USA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Ministerka financií USA Janet Yellenová bude v utorok diskutovať o tomto návrhu a vývoji globálneho hospodárstva s japonským ministrom financií Šuničim Suzukim, povedal predstaviteľ ministerstva financií USA, ktorý nechcel byť menovaný.

Cieľom je stanoviť cenu na úrovni, ktorá pokrýva marginálne výrobné náklady Ruska, aby bola Moskva motivovaná pokračovať vo vývoze ropy, ale nie dostatočne vysoká, aby mohla financovať vojnu proti Ukrajine, uviedol.

Japonskí predstavitelia vyjadrili znepokojenie nad tým, že cenový strop je nastavený príliš nízko, ale neodmietli potenciálne cenové rozpätie 40 až 60 USD za barel.

Yellenová využíva svoju prvú cestu do indicko-pacifického regiónu ako ministerka financií USA na vybudovanie podpory pre navrhovaný cenový strop na ruskú ropu a na zodpovedanie nepríjemných otázok o jeho efektívnosti, ak sa k nemu nepripoja India, Čína a ďalšie štáty, ktoré teraz kupujú lacnú ruskú ropu.

USA a ďalšie bohaté krajiny zo skupiny G7 (Británia, Kanada, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Japonsko, USA) spolu s Európskou úniou (EÚ) sa v júni dohodli, že preskúmajú zavedenie stropu s cieľom znížiť príjmy Moskvy a tým aj jej financie na vojnu. Na podrobnostiach sa však stále pracuje.

EÚ sa pripravuje postupne zaviesť embargo na ruskú ropu a zakázať námorné poistenie pre každý tanker, ktorý prepravuje ruskú ropu. Rovnaký krok by mala zaviesť aj Británia. Yellenová považuje cenový strop za spôsob, ako udržať dodávky ropy a odvrátiť ďalší rast jej cien. Prudké zdraženie komodity by totiž mohlo viesť k recesii.

Washington navrhol tiež "výnimku" pri zákaze námorného poistenia pre objednávky pod dohodnutou cenou, aby sa predišlo tomu, že milióny barelov ruskej ropy niekde uviaznu v dôsledku chýbajúceho poistenia.

Modelový scenár ministerstva financií ukázal, že zavedenie sankcií bez výnimky by mohlo vyvolať výrazné zvýšenie cien ropy na približne 140 USD za barel zo súčasných približne 100 USD za barel, uviedol predstaviteľ ministerstva financií.

Spoločnosti z EÚ, Británie a USA sa podieľajú približne 90 % na celosvetovom poistení a zaistení prepravy ropy, čo by Rusku sťažilo udržať tok ropy, keď tieto sankcie nadobudnú účinnosť na konci roka, dodal predstaviteľ USA.