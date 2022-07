Kurz eura opäť klesol

dnes 8:31 -

Spoločná európska mena euro v utorok pokračuje v poklese a dosiahla takmer 20-ročné minimum oproti americkému doláru, ktorý ďalej posilňuje. Euro sa tak viac priblížilo k parite s dolárom, ktorý predstavuje tzv. bezpečný prístav pre investorov a podporili ho aj očakávania ďalšieho agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému (Fed).

Euro sa v utorok ráno počas obchodovania v Ázii nakrátko prepadlo až na 1,0006 USD/EUR, čo bola jeho najnižšia hodnota od decembra 2002. Neskôr časť strát zmazalo a obchodovalo sa na úrovni 1,0013 USD/EUR, čo je 0,29 % menej ako v predchádzajúci deň.

Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči šiestim hlavným menám, vzrástol o 0,25 % na 108,43 bodu, pričom nakrátko sa vyšplhal až na 108,47 bodu, čo bolo najviac od októbra 2002.

"Zdá sa, že znehodnotenie eura v ostatnom čase bolo do značnej miery poháňané trhom, ktorý prehodnocuje potenciál výraznejšieho spomalenia rastu v eurozóne, zosilnený energetickými problémami, vojnou trvajúcou dlhšie, ako sa očakávalo, a pochybnosťami o nástroji Európskej centrálnej banky (ECB) proti fragmentácii dlhopisov," uviedli analytici Maybank.

Na najväčšom európskom plynovode Nord Stream 1, ktorým sa prepravuje ruský plyn do Nemecka, sa začala v pondelok (11. 7.) desaťdňová údržba. Vlády, trhy a firmy sa však obávajú, že Rusko by mohlo jeho odstávku predĺžiť pre vojnu na Ukrajine, čím sa zhorší kríza dodávok energií a potenciálne sa urýchli príchod recesie do Európy. To negatívne vplýva na euro.