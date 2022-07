ČR nevie pomôcť pri odmínovaní ukrajinských polí, kým trvá vojna, uviedol J. Šír

dnes 20:01 -

Česká republika ako predsedajúca krajina v Rade EÚ nemá možnosť pomôcť Ukrajine pri odmínovaní polí využívaných na poľnohospodárske účely, kým na Ukrajine trvá vojna. Pre TASR to uviedli ministerka obrany ČR Jana Černochová a štátny tajomník ministerstva poľnohospodárstva Jiří Šír.

Počas debát s európskymi novinármi, ktorí do Prahy prišli na pozvanie českej vlády, aby boli oboznámení s prioritami českého predsedníctva v Rade EÚ, padla aj otázka, či je Únia schopná pomôcť Ukrajincom pri odmínovaní polí. Míny po sebe zanechala ruská armáda na územiach, z ktorých ustúpila a ich výskyt na poliach ohrozuje zber budúcej úrody.

Ministerka obrany pripomenula, že zamínované sú nielen polia, ale aj mnohé budovy a vodné toky. Spresnila, že poslať tam teraz, počas vojny, odmínovačov a expertov nie je možné, aby to nebolo vnímané ako možné vmiešavanie sa členskej krajiny NATO do konfliktu. Podľa jej slov po vojne v rámci obnovy Ukrajiny česká armáda rada poskytne svojich expertov, rovnako ako to urobili po vojnách medzi štátmi bývalej Juhoslávie.

Štátny tajomník pre český agrosektor zdôraznil, že jeho rezort sa v rámci polročného predsedníctva na každom zasadnutí ministrov EÚ bude venovať zabezpečeniu dostatku potravín v Európe a situácii na jednotnom trhu EÚ. Podľa jeho slov to znamená aj diskusie o takzvaných "koridoroch solidarity", ktoré majú pomôcť pri vývoze ukrajinských obilnín do sveta.

"Ako ministerstvo poľnohospodárstva neplánujeme venovať sa otázke odmínovania. To je otázka povojnovej obnovy Ukrajiny. Obnova Ukrajiny je jednou z priorít našej vlády. Z pohľadu nášho ministerstva sa budeme zameriavať na to, aby EÚ Ukrajincom pomáhala pracovať na poliach, ktoré sú pod ich kontrolou, ktoré nie sú zamínované, čiže tam, kde môžu zasiať a zožať úrodu," vysvetlil.

Šír upozornil, že česká vláda je pripravená poskytnúť poľnohospodársku mechanizáciu, aby Ukrajinci mohli na svojich poliach pracovať. V rámci predsedníctva povedie tiež diskusie o bezcolných dodávkach ukrajinských produktov do Európy.

Počas ruskej agresie voči Ukrajine došlo k zničeniu značnej časti poľnohospodárskych strojov a hlásené boli nielen krádeže ukrajinského obilia, ale aj strojov a rôzneho vybavenia pre agrosektor. Šír v tejto súvislosti uviedol, že Česko vie ukrajinskej strane pomôcť.

"V ČR máme kvalitnú výrobu traktorov a poľnohospodárska mechanizácia má desiatky rokov trvajúcu tradíciu. V tomto ohľade sme schopní pomôcť," povedal. Pripomenul, že v EÚ existuje "párovanie" ponuky a dopytu, čiže ak prídu požiadavky z ukrajinskej strany, o aký typ strojov je u nich núdza, štáty EÚ vedia prísť so svojou ponukou, pričom sprostredkovanie má na starosti Európska komisia.

Šír upozornil, že české predsedníctvo je "zarámované" šiestimi mesiacmi, od júla do decembra, a v tomto období sa v oblasti poľnohospodárstva sústredí na debaty o potravinovom zabezpečení. Otázky spojené s odmínovaním či kompletnou povojnovou rekonštrukciou Ukrajiny treba vnímať v kontexte viacerých rokov, pričom veľkou neznámou je, kedy sa vojna na Ukrajine skončí.