India zvýšila dovoz ruskej ropy v júni na nový rekord

Dovoz ruskej ropy do Indie vzrástol minulý mesiac na rekordných približne 950.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Ruská ropa sa tak v júni podieľala na celkovom indickom dovoze tejto suroviny takmer pätinou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje z ropného trhu.

Pozícia Ruska, ktoré od útoku na Ukrajinu koncom februára a následných sankcií západných krajín presmerováva vývoz surovín do Ázie, sa zlepšila aj za celý 2. kvartál. Podiel ruskej ropy na dovoze tejto komodity do Indie dosiahol v 2. štvrťroku 14,1 %, čím sa Rusko dostalo v rebríčku najväčších dodávateľov na tretie miesto. Z neho vytlačilo Spojené arabské emiráty (SAE).

Prvé miesto medzi najväčšími dodávateľmi ropy do Indie, ktorá v 2. kvartáli doviezla celkovo 4,8 milióna barelov denne, si udržal Irak. Na druhom mieste skončila Saudská Arábia.

Od začiatku vojny na Ukrajine USA a ich spojenci začali tlačiť na dovozcov ropy, aby dovoz suroviny z Ruska obmedzili a znížili tak možnosti Moskvy pokračovať v konflikte. Indické rafinérie však urobili pravý opak, objem dovozu z Ruska podstatne zvýšili. Napríklad v 2. kvartáli minulého roka tvorila ruská ropa z celkového dovozu suroviny do Indie iba 0,5 %.

Aj vývoj za jednotlivé mesiace poukazuje na rastúci záujem indických rafinérií o ruskú ropu. V apríli dovoz z Ruska predstavoval 277.000 barelov denne, v máji to bolo 819.000 barelov/deň a júnové odhady poukazujú na približne 950.000 barelov denne.

Podľa analytikov sa India chce vyhnúť, ako tvrdí, rovnakej chybe, akú urobila v minulosti, keď pristúpila na americké sankcie voči Iránu a dovoz ropy z tejto krajiny zastavila. Potom už len sledovala, ako susedná Čína, jej najväčší regionálny konkurent, pokračuje v nákupoch iránskej ropy a ekonomicky z toho ťaží.

"Indovia teraz tvrdia, že ak môže pokračovať v nákupe ruskej ropy Čína, prečo by nemohli aj oni," povedal Robin Mills, šéf energetickej poradenskej spoločnosti Qamar Energy. Ako dodal, indická vláda sa už nechce dostať do rovnakej pozície, do akej sa dostala v prípade (ne)dovozu ropy z Iránu.

Navyše, aj keď si India cení dobré vzťahy s USA a inými západnými štátmi, jej predstavitelia tvrdia, že na prvom mieste sú záujmy krajiny. A v tejto súvislosti uviedli, že Rusko je v rámci energetickej spolupráce väčším priateľom než USA.