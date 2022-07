Španielska vláda vyzvala energetické firmy na obmedzenie dovozu LNG z Ruska

dnes 17:16 -

Španielska ministerka energetiky Teresa Riberová vyzvala energetické firmy v krajine, aby obmedzili dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska a hľadali alternatívy. Zároveň dodala, že vláda pripravuje núdzový plán na zimné obdobie s cieľom pomôcť susedným krajinám Európskej nie, ktoré sú na rozdiel od Španielska viac závislé od dovozu energií z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

"Je potrebné, aby obchodníci minimalizovali dovoz ruského plynu a diverzifikovali kontrakty," povedala Riberová v pondelok na tlačovej konferencii. Dodala, že aj keď Španielsko je na tom lepšie než väčšina európskych krajín, má záujem usporiť väčší objem energií, aby ich mohlo poskytnúť v rámci solidarity ďalším krajinám Európskej únie, ktorých situácia na trhu s energiami je horšia.

Navyše, napriek tomu, že Španielsko nie je do takej miery závislé od ruských energií ako jeho susedia, v posledných mesiacoch sa objem dovozu ruského plynu zvýšil. V máji tohto roka sa ruský LNG podieľal na celkovom dovoze plynu do Španielska takmer 12 %, zatiaľ čo v máji minulého roka to bolo iba 6,6 %.