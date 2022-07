Aj OMV informuje o znížení dodávok plynu od Gazpromu

dnes 13:16 -

Aj rakúska spoločnosť OMV v pondelok informovala, že ruský štátny energetický monopol Gazprom jej ďalej znižuje dodávky plynu v súvislosti so začiatkom údržbárskych prác na plynovode Nord Stream 1. TASR správu prevzala z AFP.

"Spoločnosť OMV bola zo strany Gazpromu informovaná o znížení dodávok plynu. Pre dnešok to znamená zníženie približne o 70 % z množstva, ktoré prichádza do uzla Baumgarten neďaleko slovenských hraníc," uviedla skupina vo vyhlásení zaslanom e-mailom agentúre AFP.

Problémy v európskom energetickom priemysle sa tak ešte viac prehĺbili po tom, ako Rusko minulý mesiac výrazne zredukovalo dodávky na starý kontinent. To núti vlády hľadať spôsoby, ako ušetriť energiu a nájsť alternatívne zdroje. Nemecko zvýšilo dovoz plynu z Nórska, Belgicka a Holandska, pričom dopyt po plyne v krajine tento rok zatiaľ klesol len o 15 %, uviedli analytici spoločnosti Bernstein.

Ak by sa dodávky ruského plynu po skončení údržbárskych prác vrátili aspoň na úroveň pred odstávkou potrubia, Nemecko by mohlo mať zásobníky naplnené na 87 %, čo by stačilo na pokrytie zimného dopytu, uviedli analytici z BloombergNEF. Zatvorenie plynovodu by však znamenalo, že spotreba musí klesnúť, pretože dostupnosť skvapalneného zemného plynu (LNG) je stále problematická.

Dlhotrvajúci výpadok v americkom zariadení Freeport na výrobu LNG po júnovom požiari a zastavenie produkcie spoločnosti Shell v austrálskom Prelude v dôsledku štrajku udržujú trh napätý. Najviac LNG z Freeportu odoberajú od začiatku roku 2022 Francúzsko a Holandsko, pričom dodávky predstavujú 10 % z celkového dovozu LNG v prípade Francúzska a 15 % v prípade Holandska.

Obavy z ruských dodávok počas príprav na zimu však zostávajú v popredí záujmu európskych lídrov. Francúzsky minister financií Bruno Le Maire cez víkend varoval, že kontinent sa musí pripraviť na úplné zastavenie dodávok plynu ako odvetu za sankcie Západu voči Rusku.

"Sme konfrontovaní s bezprecedentnou situáciou, všetko je možné," povedal cez víkend pre verejnoprávny rozhlas nemecký vicekancelár Robert Habeck. A varoval tiež, že Berlín sa musí pripraviť aj na to najhoršie, úplné zatvorenie Nord Stream 1, keď sa Európa snaží zbaviť sa závislosti od dodávok ruských energií.

Moskva už v júni znížila transport plynu cez Nord Stream 1 o 60 % a odôvodnila to technickými problémami, zatiaľ čo Berlín to označil za "politické" rozhodnutie. Tieto škrty mali dominový efekt na dodávky do viacerých štátov EÚ.