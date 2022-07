Priemyslu v máji k rastu pomohol najmä automobilový priemysel

dnes 13:16 -

Slovenský priemysel sa v máji vrátil k rastu. Výdatne mu k tomu pomohol najmä kľúčový automobilový priemysel, keď uvoľnenie úzkych hrdiel čiastočne reštartovalo jeho produkciu. Uviedol to v komentári k májovej priemyselnej produkcii analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

V máji sa podľa neho darilo aj ďalším dôležitým exportným odvetviam slovenského priemyslu – strojárom, výrobcom elektrických zariadení či hutníkom a spracovateľom kovov. Naopak, čísla priemyslu opäť okresal nižší výkon domácej energetiky, ale aj rafinérskeho priemyslu. Jemne slabší máj má za sebou aj drevospracujúci a papierensky priemysel.

Upozornil, že nálada v domácom priemysle sa v júni začala opäť zhoršovať. To len naznačuje, že májové čiastočné oživenie priemyslu by nemuselo mať dlhú životnosť. Viacero odvetví môže v druhej polovici roka vykazovať pozvoľné znižovanie produkcie.

"Problémy automobilového priemyslu aj v ostávajúcich mesiacoch roka by mali ostávať najmä na strane ponuky (dodávok). Naopak, dopyt po nových autách síce môže začať znižovať zhoršujúca sa finančná situácia európskych domácností, na vysokých úrovniach by ho ale mala stále držať odložená spotreba z predchádzajúcich dvoch rokov (odhadom na úrovni 25 až 40 % ročných predajov) i priaznivý cyklus obnovy vozového parku (do veku typického pre obnovu vozového parku sa práve v najbližších rokoch budú dostávať silné predaje áut z rokov 2016 až 2019," dodal Koršňák.

"Výkon priemyslu tak v súčasnosti veľmi závisí aj od situácie na trhoch, kde vládne vysoká neistota kvôli napätiu vo vzťahoch medzi Ruskom a Západom. Toto má vplyv aj na ceny komodít, najmä tých energetických ako plyn, elektrina či ropa, kde panujú obavy o dostupnosť dodávok v EÚ po zvyšok roka či budúcu vykurovaciu sezónu," doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej vývoj v priemyselnej výrobe bude aj v ďalších mesiacoch kolísavý. "Smerom nadol bude produkcia našich priemyselníkov ťahaná nedostatkom surovín a materiálov, ktorý je spôsobený vojnou na Ukrajine. Tá narušuje dodávateľsko – odberateľské vzťahy a dodávky surovín. Pre slovenský priemysel je asi najciteľnejší nedostatok čipov a polovodičov," zdôraznila.

"Kvôli vojnovému konfliktu sa trhy obávajú nedostatku ropy a plynu, čo by zasiahlo aj európsky priemysel. Ten je už teraz negatívne ovplyvnený prudko rastúcimi cenami energií, ktoré predražujú výrobu. Okrem toho priemysel čelí aj nedostatku iných produktov – Rusko je totiž dôležitým exportérom kovov ako paládium, lítium a hliník. Spolu s Ukrajinou patria medzi najväčších producentov neónového plynu, ktorý sa používa pri výrobe polovodičov a ďalších vzácnych plynov. To môže ešte viac prehĺbiť nedostatok čipov a polovodičov na globálnom trhu," uzavrela Glasová.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že priemyselná produkcia v máji 2022 po troch mesiacoch medziročného poklesu stúpla o 1,1 %. Medzimesačne, oproti aprílu 2022, po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia zvýšila o 2,1 %.