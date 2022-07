Talianska spoločnosť Eni oznámila zníženie dodávok plynu od Gazpromu

dnes 11:01 -

Talianska energetická spoločnosť Eni v pondelok oznámila, že ruský štátny gigant Gazprom jej ďalej znižuje dodávky plynu v dôsledku desaťdňovej rutinnej údržby na plynovode Nord Stream 1. TASR správu prevzala z AFP.

"Gazprom oznámil, že oddnes bude spoločnosti Eni dodávať približne 21 miliónov metrov kubických (m3) plynu denne, pričom priemer za uplynulých niekoľko dní bol približne 32 miliónov m3/deň," uviedla Eni.

Časť z dodávok plynu od Gazpromu sa do Talianska dostáva cez plynovod Trans Austria (TAG), ale ďalšia časť prichádza cez Nord Stream 1, ktorý bol oficiálne odstavený z dôvodu pravidelnej údržby.

Európa sa však obáva, že vzhľadom na zhoršenie vzťahov s Ruskom pre jeho inváziu na Ukrajinu by Gazprom mohol využiť príležitosť a po údržbe už jednoducho neobnoviť prevádzku Nord Stream 1. To by prehĺbilo energetickú krízu na starom kontinente, kde neisté dodávky tlačia pred zimou ceny plynu nahor.

Plynovod Nord Stream 1 prepravoval zhruba 55 miliárd m3 plynu ročne z Ruska do Nemecka cez Baltické more. Údržbárske práce by mali trvať od 11. do 21. júla.

Prevádzkovateľ Nord Stream AG potvrdil, že odstávka sa začala podľa plánu o 6.00 h miestneho času v Nemecku, a že toky plynu klesnú na nulu v priebehu niekoľkých hodín.

Rusko už minulý mesiac znížilo dodávky cez Nord Stream 1 len na 40 % celkovej kapacity plynovodu, pričom ako dôvod uviedlo oneskorený návrat turbíny, ktorú nemecká spoločnosť Siemens Energy poslala na opravu do Kanady, kde uviazla v dôsledku sankcií Západu proti Moskve.

Kanada cez víkend oznámila, že vráti opravenú turbínu, no zároveň uviedla, že rozšíri sankcie voči ruskému energetickému sektoru.

Plynová kríza v Európe si už vyžiadala núdzové opatrenia zo strany vlád a bolestivo vysoké účty pre spotrebiteľov.

Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck medzitým varoval pred možným zastavením toku plynu cez Nord Stream 1 po plánovanej údržbe. Koncom júna skonštatoval, že na základe doterajšieho "vzorca správania" by nebolo veľmi prekvapujúce, keby Rusko našlo nejaký malý technický detail, pre ktorý nemôže plynovod opäť uviesť do prevádzky.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol tvrdenia, že Rusko využívalo ropu a plyn na vyvíjanie politického nátlaku a vyhlásil, že odstávka plynovodu z dôvodu údržby je pravidelná, plánovaná udalosť a nikto si "nevymýšľa" žiadne opravy.

Z Ruska do Európy vedú aj ďalšie veľké plynovody, ale toky komodity postupne klesajú. Ukrajina v máji zastavila jednu tranzitnú trasu plynu pre zásahy ruských okupačných síl.

Rusko už zastavilo dodávky plynu niekoľkým európskym krajinám, ktoré nevyhoveli jeho požiadavke na platbu v rubľoch.

"Uplynulé mesiace ukázali jednu vec: Putin nepozná žiadne tabu. Úplné zastavenie dodávok plynu cez plynovod Nord Stream 1 preto nemožno vylúčiť," povedal Timm Kehler, výkonný riaditeľ nemeckého priemyselného združenia Zukunft Gas.