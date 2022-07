dnes 8:31 -

Riziko recesie v eurozóne rastie, keďže sa zvyšuje pravdepodobnosť nedostatku zemného plynu a inflácia zostáva na rekordných úrovniach. TASR o tom informuje na základe prieskumu medzi poprednými ekonómami, ktorých oslovila agentúra Bloomberg.

Podľa expertov sa pravdepodobnosť hospodárskeho poklesu euroregiónu zvýšila na 45 % z 30 % v predchádzajúcom prieskume a 20 % pred ruskou inváziou na Ukrajinu koncom februára. V prípade Nemecka, jedného z najzraniteľnejších členov menového bloku, pokiaľ ide o obmedzovanie ruských energetických tokov, je väčšia pravdepodobnosť, že sa prepadne do recesie, ako možnosť, že sa jej vyhne.

"Predpokladáme recesiu na základe už zavedeného ropného embarga a vplyvu vyšších cien vstupov na priemysel," povedal Erik-Jan van Harn, stratég z Rabobank. "Nemecká ekonomika už spomaľuje a trend je jasne klesajúci."

Rastúce životné náklady si vyberajú čoraz väčšiu daň od spotrebiteľov aj firiem a to v čase, keď sa stále spamätávajú z dvoch rokov pandémie ochorenia COVID-19. Nižšie dodávky plynu z Ruska predstavujú hrozbu pre zimné dodávky energie.

Prognózy inflácie boli v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom zvýšené, aj keď sa stále očakáva, že rast cien sa v roku 2024 spomalí na 2 %, čo je cieľová úroveň Európskej centrálnej banky (ECB). Respondenti v prieskume aj naďalej predpovedajú, že inflácia vyvrcholí v aktuálnom 3. štvrťroku.

Očakáva sa, že ECB do konca roka zvýši svoju depozitnú sadzbu na 0,75 % a na budúci rok v marci už bude na úrovni 1,25 %. Predtým sa očakávalo, že dosiahne túto úroveň až v júni 2023.

Eurozóna "pravdepodobne vstúpi do miernej recesie v druhej polovici tohto roka, ale to nebude dostatočná brzda dopytu na to, aby sa inflácia vrátila k cieľu, čím by ECB zostala na ceste postupného zvyšovania sadzieb," povedal James Rossiter ekonóm v TD Securities.