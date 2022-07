Staré Mesto hospodárilo vlani s prebytkom vyše 1,468 mil. eur

dnes 19:16 -

Bratislavské Staré Mesto hospodárilo v minulom roku s prebytkom viac ako 1,468 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2021, ktorý schválili poslanci na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Finančné prostriedky presunú do rezervného fondu, fondu na obnovu škôl a školských zariadení a do fondu rozvoja bývania mestskej časti.

"Hospodárili sme naozaj hospodárne. O všetkých prostriedkoch, ktoré sme vynaložili, sme niekoľkokrát diskutovali, či je účelovosť opodstatnená. Prebytok, ktorý vznikol, bol aj za dobré hospodárenie," povedala pre TASR vedúca finančného oddelenia miestneho úradu Marcela Krajčíková Štrbová.

Pod prebytok hospodárenia mestskej časti sa podľa nej podpísalo aj to, že niektoré investičné akcie sa podarilo nakontrahovať za lepšie a výhodnejšie ceny. Rovnako sa samospráve podarilo šetriť aj v rámci bežného rozpočtu. Čiastočne bol prebytok ovplyvnený aj tým, že posledné tranže za daň z nehnuteľností dostala mestská časť až koncom roka. Pod prebytok sa však podpísalo aj to, že nie všetky naplánované veci sa podarilo zrealizovať, keďže rok 2021 bol tiež poznačený pandemickou situáciou.

Najviac finančných prostriedkov išlo na oblasť vzdelávania, a to 51 percent výdavkov. Podpora verejnej správy "zhltla" 21 percent, sociálne služby desať percent. Na oblasť životného prostredia išlo sedem percent, na bývanie a občiansku vybavenosť, ako aj cestnú dopravu štyri percentá a na kultúrne služby tri percentá výdavkov.