Zhruba dve pätiny českých firiem sa bez plynu nezaobídu

Zastavenie dodávok zemného plynu by pre českú ekonomiku znamenalo zásadné problémy. Takmer štyri z 10 českých firiem, ktoré využívajú pri svojej činnosti plyn, sa bez neho vôbec nezaobídu. Poukázal na to index očakávaní firiem, ktorý pravidelne publikuje ČSOB. Informoval o tom server iDNES.cz.

Pri svojom podnikaní používa plyn celkovo 40 % malých aj stredných firiem a podnikateľov. Jeho využitie pritom rastie s veľkosťou firmy. Pri podnikoch s obratom nad 40 miliónov Kč (1,63 milióna eur) už plyn používa 55 % respondentov. Na prieskume sa zúčastnilo 400 firiem a podnikateľov.

"Z prieskumu vyplýva, že 34 % podnikov spoliehajúcich sa na plyn by muselo v prípade výpadku súčasnej distribúcie urýchlene hľadať náhradný zdroj dodávok plynu alebo zastaviť prevádzku. Iba 4 % firiem, ktoré sa bez plynu nezaobídu, majú zodpovedajúce zásoby," povedal Pavel Prokop, výkonný riaditeľ firemného bankovníctva ČSOB.

Ďalšie skupiny firiem a živnostníkov by výpadok plynu podľa svojich slov zvládli. Zhruba štvrtina by si so zastavením dodávok poradila menšími úpravami technológií a procesov a 37 % by čakali veľké investície.

Veľmi vysokú spotrebu plynu majú sklárne, chemické podniky, pekárne a vápenky. Práve tie sa prípadného odstavenia dodávok plynu obávajú najviac. Rýchly prechod na iné zdroje energie totiž pre tieto firmy nie je príliš reálny. Napríklad Petr Novosad, konateľ spoločnosti Sklárna Novosad, pre iDNES.cz povedal, že ak by chceli prejsť na elektrinu, museli by úplne zmeniť konštrukcie pecí. "Stálo by to niekoľko miliónov, ak nie desiatok miliónov korún," dodal Novosad.