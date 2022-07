Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 27. týždni 2022:Moskva 4. júla - Ruský plynárenský koncern Gazprom navrhol rozšírenie svojho systému platieb za dodávky plynu v rubľoch aj na skvapalnený zemný plyn (LNG). Manažér Gazpromu Kirill Polous navrhol rozšírenie platieb v rubľoch krátko potom, ako Rusko v reakcii na sankcie západných štátov rozhodlo o prevzatí kontroly nad závodom na produkciu LNG Sachalin-2.Brusel/Štrasburg 5. júla - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu vyjadrili súhlasné stanovisko s tým, aby sa Chorvátsko od 1. januára 2023 stalo najnovším členom eurozóny. Zákonodarcovia výraznou väčšinou prijali správu rumunského europoslanca Siegfrieda Murešana, v ktorej sa uvádza, že Chorvátsko spĺňa všetky potrebné kritériá na prijatie eura.Oslo 6. júla - Nórsky energetický gigant Equinor v stredu oznámil, že ťažba na troch ropných a plynových poliach sa obnovila po tom, ako vláda podnikla kroky na zastavenie štrajku zamestnancov v tomto odvetví. Hrozilo totiž zníženie vývozu plynu z krajiny o viac ako polovicu.Brusel/Štrasburg 6. júla - Európsky parlament (EP) v stredu v Štrasburgu zamietol návrh časti poslancov, aby bol vetovaný zámer Európskej komisie zahrnúť jadrovú energiu a plyn medzi environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Ak do 11. júla nebudú vnesené ďalšie námietky, exekutíva EÚ svoj návrh taxonómie presadí.

Eurokomisia v marci prijala delegovaný akt o taxonómii a navrhuje v ňom, aby sa za určitých podmienok do zoznamu environmentálne udržateľných hospodárskych činností zahrnuli aj osobitné činnosti v oblasti jadrovej a plynovej energie. Komisia označila za "zelené" určité investície na výrobu elektriny v jadrových elektrárňach alebo v elektrárňach spaľujúcich plyn, za predpokladu, že sa použijú najmodernejšie technológie a že to povedie k zatváraniu viac znečisťujúcich uhoľných elektrární.Paríž 6. júla - Francúzska vláda plánuje plne zoštátniť energetickú spoločnosť EDF. Uviedla to v stredu francúzska premiérka Élisabeth Borneová, na čo akcie spoločnosti zareagovali prudkým rastom. Spoločnosť, v ktorej štát momentálne kontroluje 84-percentný podiel, mešká, a navyše aj prekročila rozpočet pri výstavbe nových jadrových elektrární vo Francúzsku a v Británii. Okrem toho zápasí s koróziou v prípade niektorých starších reaktorov. Približne polovica reaktorov EDF vo Francúzsku je v súčasnosti mimo prevádzky.Moskva 7. júla - Ropno-plynárenský projekt Sachalin-1 na ruskom Ďalekom východe bude presunutý pod kontrolu Moskvy rovnako ako projekt Sachalin-2. Uviedol to vo štvrtok predseda výboru pre energetiku dolnej komory ruského parlamentu Pavel Zavaľnyj. Kremeľ zatiaľ jeho slová nepotvrdil.Rím 8. júla - Svetové ceny potravín v júni klesli už tretí mesiac po sebe, ale zostali blízko rekordne vysokej úrovne z marca. Ukázali to v piatok údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, sa minulý mesiac znížil na 154,2 bodu z revidovaných 157,9 bodu v máji. Napriek medzimesačnému poklesu bol júnový index stále o 23,1 % vyšší ako v predchádzajúcom roku. Dôvodmi sú vplyv ruskej invázie na Ukrajinu, obavy z nepriaznivého počasia, silný globálny dopyt a vysoké výrobné a dopravné náklady.Berlín 8. júla - Nemecká energetická spoločnosť Uniper, ktorá v dôsledku vysokých cien plynu zápasí s finančnými problémami, požiadala v piatok nemeckú vládu o pomoc. Je tak prvou veľkou firemnou obeťou ekonomickej vojny, ktorú Moskva vedie voči Európe ako odvetu za hospodárske sankcie uvalené na Rusko za inváziu na Ukrajinu. Uniper je najväčším dovozcom ruského plynu do Nemecka.