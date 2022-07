ECB vykonala klimatické stres testy bánk

Zdroj: across

„Toto cvičenie je kľúčovým míľnikom na našej ceste k väčšej odolnosti finančného systému voči klimatickým rizikám,“ povedal Frank Elderson, podpredseda dozornej rady. „Očakávame, že banky prijmú rozhodné opatrenia a vyvinú robustné rámce pre klimatické záťažové testy v krátkodobom až strednodobom horizonte." Celkovo sa testu zúčastnilo 104 významných bánk pozostávajúceho z troch modulov. Výsledky prvého modulu ukazujú, že približne 60 % bánk ešte nemá rámec záťažového testovania klimatických rizík.



Podobne väčšina bánk nezahŕňa klimatické riziko do svojich modelov úverového rizika, a len 20 % považuje klimatické riziko za premennú pri poskytovaní úverov. Druhý modul testu zistil, že v súhrne takmer dve tretiny príjmov bánk od nefinančných firemných klientov pochádzajú z priemyselných odvetví náročných na skleníkové plyny.



Záťažový test ukazuje, že úverové a trhové straty bez prijatia opatrení by sa mohli v súhrne pohybovať približne na 70 miliárd EUR pre 41 dotknutých bánk. Avšak táto suma v súčasnosti ešte výrazne podhodnocuje skutočné riziko súvisiace s klímou, pretože odráža len zlomok skutočného nebezpečenstva. „Banky v eurozóne musia urýchlene zintenzívniť úsilie na meranie a riadenie klimatických rizík, odstrániť súčasné medzery v údajoch a prijať osvedčené postupy, ktoré už v tomto sektore existujú,“ povedala Andrea Enria, predsedníčka dozornej rady ECB.



Inflácia v eurozóne naďalej rastie a ekonomika spomaľuje

Inflácia v eurozóne dosiahla 8,6 %. Očakávania boli pritom na úrovni 8,5 % z minulomesačných 8,1 %. Tlak na Európsku centrálnu banku (ECB) sa začína zvyšovať a tá bude možno musieť siahnuť po agresívnejšom zvyšovaní sadzieb.



To je však v konflikte so zachovaním naďalej relatívne priaznivých finančných podmienok na úverovom trhu. Krajiny ako Taliansko sa môžu dostať do dlhových problémov, pred čím by nás mal „chrániť“ nový nástroj ECB. Ten bude viac intervenovať na dlhopisových krivkách a pomáhať problémovým krajinám. V opačnom prípade by mohla byť ohrozená stabilita a celistvosť eurozóny. Vyššie sadzby však môžu ohrozovať korporátne dlhopisy, na ktorých ECB nebude intervenovať.



Ako to vidia manažéri nákupu?

PMI výroby je ukazovateľ odhadu nákupných manažérov na najbližších šesť mesiacov - ako vidia vývoj v ich odvetví čo sa týka dopytu po nových objednávkach, či ďalšieho vývoja. PMI nad hodnotou 50 poukazuje na ekonomickú expanziu, pod 50 na ekonomickú kontrakciu.



PMI na oboch stránkach Atlantiku v posledných mesiacoch kontinuálne klesá. Európske sa prepadlo z 54,2 na 51,6; zatiaľ čo americké z 56,1 na 53,0 v poslednom mesiaci. Signalizuje to príchod ekonomickej „zimy“ a oslabenie hospodárskeho rastu.



Porovnanie celkovej a jadrovej inflácie v Eurozóne





Zdroj Bloomberg



Inflácia a čínske HDP

Nový Týždeň prinesie výsledky inflácie z USA, ktorá je v pozornosti investorov aj centrálnej banky. Tá zvyšuje úrokové sadzby aby spomalila jej rast a úpenlivo očakáva prvé výsledky v podobe jej spomalenia. Čína zverejní prvý odhad rastu HDP za 2Q kedy sa očakáva výsledok 4,4%. Týždeň zakončia výsledky mesačných predajov maloobchodných tržieb zo Spojených štátov. Toto číslo naznačí, či sa už spotrebiteľský dopyt začal spomaľovať alebo nie.