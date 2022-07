Klimatický záťažový test ECB: Bankám hrozia straty 70 miliárd eur

Zdroj: ČTK

Suma je súčtom úverových a trhových strát v najhoršom scenári, ktorý zahŕňa sucha, horúčavy a záplavy. Podľa ECB výsledok výrazne podhodnocuje skutočné straty 41 sledovaných bánk, pretože neberie do úvahy nepriame dopady, ako je napríklad hospodársky pokles. Tie by ale už čoskoro mohli byť aktuálne, pretože eurozóna zápasí so suchom, rastom cien energií a možným zastavením dodávok plynu z Ruska. To by mohlo nastať už na jeseň, a to v odvete za sankcie uvalené na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu.

Test tiež zistil, že väčšina bánk z eurozóny nemá rámec pre modelovanie klimatických rizík. Pri poskytovaní úverov ich tak obvykle nezohľadňuje. Banky by podľa ECB mali urýchlene zvýšiť úsilie na meranie a riadenie klimatického rizika, odstrániť súčasne nedostatky v údajoch a prijať osvedčené postupy, ktoré už v tomto sektore existujú.

Klimatický záťažový test je len tematickým preskúmaním, ktorého cieľom je posúdiť pokrok bánk pri začleňovaní klimatických a environmentálnych rizík do ich podnikania. Banky poskytovali ECB informácie v rámci troch kategórií:

ich vlastné schopnosti záťažového testovania klímy,

ich závislosti na odvetviach emitujúcich oxid uhličitý,

ich výkonnosti pri rôznych scenároch v niekoľkých časových horizontoch.

Aktivistická skupina Pozitiv Money Europe upozorňuje, že realita by mohla banky rýchlo dohnať. Skupina upozornila, že domácnosti v eurozóne budú čeliť trojitému úderu v podobe vyšších životných nákladov, drahších pohonných hmôt a vyšších hypotekárnych splátok v súvislosti so zvyšovaním úrokových sadzieb v eurozóne. Oveľa viac ľudí v celej Európe tak bude mať v nasledujúcich rokoch problémy so splácaním hypoték, uviedla agentúra Reuters.