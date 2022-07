Čo je Proof of work a Proof of stake a rozdiely medzi nimi

Zdroj: trader 2.0

Proof of work

Väčšina ľudí počula o „mineroch“ bitcoinov (BTC), ale čo vlastne robia? Mineri v podstate pracujú na riešení zložitých matematických problémov, aby zabezpečili transakcie v sieti. Vidíte, jedno z najväčších rizík pre blockchain je niečo, čo sa nazýva útok „dvojitého utratenia“ / double spending. Môžete si to predstaviť tak, že by niekto minul dva krát tých istých 100 eur. Toto nie je problém v tradičnom bankovom systéme, kde má práve túto činnosť na starosti banka. V prípade digitálnych mien je potrebný systém, ktorý zaistí, aby niekto nemohol poslať ten istý bitcoin viacerým stranám.



Tu prichádzajú mineri. Ako už bolo uvedené, používajú výkonné procesory na overenie platnosti každého bloku v reťazci so zložitými kryptografickými funkciami, čím zabezpečujú odstránenie neplatných transakcií, ako sú dvojité útraty. Použitím distribuovaného konsenzu sa všetci ostatní baníci a uzly v sieti „dohodnú“, že tieto transakcie sú platné. Tento proces sa nazýva dôkaz o práci alebo PoW - proof of work.



Hlavnou hrozbou pre tento systém je možnosť tzv. 51% útoku. Ten by nastal v prípade, že jeden útočník získa viac ako polovicu celkového výpočtového výkonu v sieti, čo teraz znamená, že „konsenzus“ je to, čo hovorí iba on. Stalo sa to už predtým a zostáva to problémom mnohých blockchainov dodnes.



S PoW je bezpečnosť dosiahnutá nielen kvôli zložitej povahe spracovávaných kryptografických funkcií, ale tiež vďaka relatívne vysokým nákladom na energiu. Preto je útok na sieť drahý. Výhodou je, že prevzatie celej veci by si vyžadovalo 51% všetkej spracovateľskej sily spojenej s blockchainom, čo nie je možné pre väčšie reťazce, ako je Bitcoin. Nevýhodou však je, že na ochranu siete je potrebné obrovské množstvo energie, takže celá vec je výrazne menej účinná ako centralizovaná alternatíva. To je tiež väčší problém, pretože kryptomena prináša viac používateľov.







Vývojári už roky hľadajú spôsoby, ako urýchliť, zefektívniť a škálovať technológiu blockchainu. Ak sa Bitcoin alebo akýkoľvek projekt niekedy stretne s globálnym prijatím, musia sa nájsť riešenia týchto problémov. Nápady zahŕňajú zväčšenie blokov alebo ich rozdelenie na „črepy“, ako aj rôzne viacvrstvové riešenia, ako sú bočné ramená. Všetky sa o chvíľu pozrieme, ale najprv sa pozrieme na dôkaz o účasti, čo je samo osebe jedna z možných odpovedí na riešenie škálovania.



Proof of stake

Dôkaz o podiele, alebo PoS, sa úplne zbaví minerov a namiesto toho má „overovateľov“. Validátori nepoužívajú spracovateľskú silu na zaistenie blokov, namiesto toho doslova „vkladajú“ svoje prostriedky do blokov, o ktorých sa domnievajú, že sú platné. Validátorom môže byť vo všeobecnosti ktokoľvek ochotný vkladať mince do siete a algoritmus určuje, ktorí validátori budú vybraní pre každý blok. Zatiaľ čo baníci chcú zvýšiť svoje šance na vyriešenie zložitého matematického problému hodením väčšieho množstva výpočtovej sily, validátori zvyšujú svoje šance na výber na overenie bloku tým, že naň hodia viac peňazí. Baníci sú motivovaní odmenou za nové mince, ale validátori často dostanú iba zníženie poplatkov zahrnutých do bloku, ktoré je úmerné sume, ktorú predtým vložili.



Ak sa útočník pokúsi overiť chybný blok, stratí útočník svoj vklad a je mu vylúčené ďalšie oprávnenie na overenie. Pokiaľ ide o problém 51 %, tak útočník by potreboval viac ako polovicu všetkých mincí v obehu. Je prakticky takmer nemožné, aby mala jedna komunita až 51% všetkých mincí. Nakoniec sa tým vyrieši problém so spotrebou energie, ktorý sa vyskytuje pri technológii PoW, keďže v súčasnosti nie je potrebné veľké množstvo výkonných počítačov s nepretržitou prevádzkou.



Jednou z kritík PoS je, že stále umožňuje určitú formu centralizácie. V podstate to znamená, že kto má viac mincí, tak má aj väčší podiel.



Záver

Realita je taká, že pre škálovanie neexistuje iba jedno správne riešenie. Každý projekt bude musieť preskúmať, ktorá cesta alebo cesty sú preň najlepšie. Nehovoriac o nových stratégiách a technológiách, ktoré sa neustále vyvíjajú. Proof of work a Proof of stake nie sú jediné dve možnosti ako škálovať kryptomeny a nové možnosti stále pribúdajú. V tejto chvíli neexistuje jedno správne riešenie aplikovateľné pre všetky kryptomeny.

Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0