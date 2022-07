Trend menom turizmofóbia: Zarezervujte si vopred vstup do obľúbenej dovolenkovej destinácie

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:47 -

Výhľad na turistickú sezónu 2022 vyzerá sľubne. Na medzinárodnej úrovni sa zdá, že stránka dvoch rokov pandémie sa obracia nadobro: podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) sa príchod medzinárodných turistov do sveta v januári 2022 viac ako zdvojnásobil (+130 %) v porovnaní s rokom 2021.



Zdá sa, že „post-Covidoví“ proroci, ktorí predpovedali, že svet už nebude nikdy viac ako predtým, pokiaľ ide o cestovný ruch, sa momentálne mýlili s masívnym návratom turistov na letiská alebo pláže. To stačí na paralelné oživenie turistickej fóbie, ktoré označujú averziu voči cestovnému ruchu a/alebo turistom, ktorú výstižne demonštrujú prípady Barcelony alebo Benátok. Je však isté, že aj keby trendy neboli na vzostupe, táto turistická fóbia by pretrvala.







Tento druh fóbie je neodmysliteľne spätý s cestovným ruchom a je tomu tak už dlho. Už v roku 1842 navrhol slovník Francúzskej akadémie vo svojom dodatku nasledujúcu definíciu:

„Hovorí sa o cestovateľoch, ktorí cestujú po cudzích krajinách len zo zvedavosti alebo nečinnosti, ktorí podniknú akési turné po krajinách, ktoré zvyčajne navštevujú ich krajania. Hovorí sa to predovšetkým o anglických cestovateľoch vo Francúzsku, Švajčiarsku a Taliansku. Táto fráza bola vypožičaná z anglického jazyka.“



Zároveň sa rovnakým smerom pozerali aj veľkí spisovatelia. George Sand vyhlasuje, že „turisti veria iba na vzdialené a slávne veci“. Victor Hugo v roku 1843 vysvetlil, že „už čoskoro Biarritz postaví rampy na svoje duny, schody na svoje bralá, kiosky na skaly, lavičky na svoje jaskyne. Potom už Biarritz nebude Biarritzom, bude to niečo odfarbené a bastard ako Dieppe a Ostend“. História nakoniec ukázala, že sa mýlil...



Turista a cestovateľ

Neskôr nás svojimi dobrými slovami o cestovnom ruchu pobavia iní intelektuáli, ako napríklad akademik Jean Mistler (1897-1988), ktorý píše:



„Cestovný ruch je odvetvie prepravy ľudí, ktorým by bolo lepšie doma, na miesta, ktorým by bolo lepšie bez nich.“



Čo je za touto stigmou? Od prvých dní turizmu bola opozícia postavená medzi „turistom“, pastierom oviec a čoraz viac podliehajúcim odvetviu, ktoré ponúkalo iba ilúzie, a „cestovateľom“, ktorý cestoval po destináciách s plným vedomím. Táto dlhá tradícia zosmiešňovania či dokonca nenávisti voči týmto „cestujúcim idiotom“, aby sme použili názov knihy Jeana-Didiera Urbaina, ktorá analyzuje tento pohŕdavý predsudok, zostáva veľmi živá.



Sociálne pohŕdanie

Možno to vnímať ako formu spoločenského pohŕdania. Tento podnik delegitimizácie obľúbených chutí sa odráža aj v štatistikách. Napríklad štvrťročný prieskum TNS Sofres ponúka formátovaný zoznam aktivít spadajúcich do umelých a ušľachtilých kategórií, ako sú „športové“ alebo „kultúrne“ aktivity, ignoruje sa opaľovanie, siesta, grilovanie či karaoke, ktoré sa nezdajú byť hodné záujmu. Je to spôsob uprednostňovania prameňov turistiky, chvály objavovania a očierňovania oddychu, hazardných hier či nákupov.







Hoci je „masový turizmus“ už dlhý čas spoločenským fenoménom, pôsobí ako podpora pre formy cestovného ruchu, ktoré viac zodpovedajú dobe, ako je ekoturizmus. Dokonca aj tie najrušnejšie destinácie sa snažia dostať ľudí preč. Davy turistov sú zosmiešňované, keď sa púšťajú do preplnených diaľnic počas dovolenkových odchodov alebo na preplnených plážach turistických letovísk s umelo vytvorenými voľnočasovými aktivitami, pretože podľa našej fantázie „ľudia sú na vrchole a dav je dole,“ ako napísal Victor Hugo. Človek môže zostať zmätený z očierňovania masy.



Faktom zostáva, že hustá premávka má negatívny vplyv na určité destinácie a mnohé iniciatívy sa teraz snažia zachovať určité regióny. Posledný príklad k dnešnému dňu: Korzika si odhlasovala zavedenie kvót na toto leto. Ide o tri symbolické miesta: ostrovy Lavezzi, ihly Bavella a údolie Restonica. Na ich návštevu bude potrebné sa vopred objednať, pričom prednosť budú mať obyvatelia. Aj keď sú tieto kvóty účinné, môžeme len poznamenať, že vypúšťajú tých, ktorí na turistických miestach míňajú najmenej, teda jednodňových výletníkov. Nebudeme predsa vyháňať veľmi bohatých z ostrova Cavallo a ničiť prístav, aby bol „prirodzenejší.“



Podobne je od 26. júna prístup do Calanque de Sugiton v Marseille na základe rezervácie. Silná medializácia tohto opatrenia ukazuje, že je v súlade s dobou, ale nie s turistickou logikou, pretože tieto miesta navštevujú najmä domorodci. Mimoriadne výstižné sú tieto politiky kvót často súčasťou komunikačných operácií, dokonca aj greenwashingu, ktoré odvádzajú pozornosť na to, čo sa deje inde.



Hordy turistov

Nostalgia je tiež silným turizmusofóbnym motorom. „Predtým to tu bolo lepšie“ podporuje zaujatosť negativity, ktorá je v tejto oblasti o to silnejšia, že turistický zážitok je niekedy založený na šoku z objavenia. „Prvýkrát“, keď človek navštívi toto miesto, sa potom stáva meradlom pre posúdenie ďalšieho vývoja.



Môžeme si vziať príklad geológa Edgara Auberta de la Rüe, ktorý v roku 1935 vo svojej knihe L'Homme et les îles odsúdil príchod turistov do Francúzskej Polynézie:

„Na mnohých ostrovoch príchod turistických más do značnej miery prispel k vymiznutiu malebnosti a miestneho koloritu, ktoré boli jednou z ich veľkých atrakcií. Takto zostali prírodné krásy vo Francúzskej Oceánii a ostrovy ako Tahiti, Moorea a Raiatea stále ukazujú svoju nádhernú krajinu zvedavým očiam cestovateľov, ale zvyky obyvateľov, ich spôsob života sa výrazne zmenili a vytratila sa všetka originalita.“



Treba dodať, že počet turistov, ktorí sú na týchto ostrovoch vnímaní ako votrelci, však neprekročil 200 ročne.



Urbanizácia miesta je v tomto pohľade považovaná za neodstrániteľnú degradáciu. Táto urbanofóbia, súčasť turistickej fóbie, pramení z presvedčenia, že turisti by mali utiecť z mesta, pričom veľká väčšina turistov sú obyvatelia miest, ktorí navštevujú miesta s vysokou urbanizáciou (prímorské letoviská, metropoly, zábavné parky atď.). Takéto odmietnutie nie je univerzálne a cestovný ruch nie je nevyhnutne odmietnutím mesta.

Devianti vo fontáne

V Ríme je fontána di Trevi často atakovaná turistami, ktorí porušujú zákaz kúpania. To, čo sa javí ako pohŕdanie historickým dedičstvom, umocňuje zatrpknutosť miestnych obyvateľov voči všetkým turistom. Úrady ukladajú každému, či už deviantovi, alebo normálnemu, nové, prísnejšie pravidlá.





Toto správanie je čoraz viac podporované túžbou predvádzať sa on-line. Ide o ďalší typ deviácie, tentoraz virtuálny. Viaceré sociálne siete umožňujú zdieľať fotografie alebo videá „výkonov“, ktoré sú zriedkavé, pretože sa vykonávajú na zakázaných miestach alebo za okolností, ktoré sú o to neuveriteľnejšie, keďže sú zakázané. Následne sa roztočí špirála: „skutočné“ deviantné správanie človeka tak živí jeho vlastné „on-line“ deviantné správanie (uverejňovanie obsahu zameraného na propagáciu svojim nasledovníkom), čo následne generuje nové deviantné správanie „skutočné“.



Existujú minimálne dva spôsoby, ako prelomiť tento začarovaný kruh sociálnej nákazy deviantného správania sa. Po prvé, deviantné správanie nie je ani zďaleka dobrovoľné. Môže vyplývať z nedorozumení (napríklad súvisiacich s jazykovou bariérou) alebo z neznalosti kultúrneho kontextu či miestnych predpisov. Potom je možné komunikovať a vzdelávať turistov tak, aby si osvojili správanie v súlade s miestnymi štandardmi, tak ako to urobila napríklad amsterdamská samospráva prostredníctvom veľkej kampane na zvýšenie povedomia medzi turistami zvádzanými nevhodným správaním, ako je močenie do kanála, opitosť na verejnosti alebo dokonca hádzanie ohorkov cigariet na zem.



Napokon možno zvrátiť aj spoločenskú nákazu. V tomto prípade osoba, ktorá pozoruje deviantné správanie, alebo dokonca jednoducho dôsledky tohto správania, prijíma opačné správanie zamerané na nápravu negatívnych účinkov tejto deviácie. Napríklad turisti konfrontovaní s inými turistami, ktorí znehodnocujú architektonickú alebo prírodnú lokalitu, môžu zasiahnuť a požiadať ich, aby s tým prestali. Môžu sa tiež pokúsiť obmedziť alebo opraviť spôsobené škody, napríklad pozbieraním odpadu, ktorý ostatní zanechali, alebo zverejnením fotografií na internete, ktoré ukazujú katastrofálne následky takéhoto správania, s cieľom zvýšiť povedomie medzi budúcimi návštevníkmi.

Jednoducho leto by v nás nemalo vyvolávať turizmofóbiu, ale neustále pripomínať, že cestovný ruch sa stal nevyhnutnou súčasťou pocitu šťastia v našich životoch.