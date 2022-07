Mäso, monopoly, megafarmy: Americký potravinový systém výrazne podporuje klimatickú krízu

Zdroj: the guardian

Foto: getty images

dnes 0:22 -

Produkcia potravín je zakliesnená v boji medzi ľuďmi a ziskami. Čoraz industrializovanejší systém uprednostňuje nízke prevádzkové náklady a vysoké zisky. V USA takmer 40 miliónov ľudí nevie, odkiaľ pochádza ich jedlo, a pracovníci v potravinárstve patria k tým najslabšie plateným v krajine. Poľnohospodárstvo prispieva k HDP v USA menej ako 1 %, no je zodpovedné za 11 % emisií skleníkových plynov v krajine, znečistené vodné toky a hektáre degradovanej pôdy.

„Spojené štáty sú tak veľkým prispievateľom ku klimatickým zmenám a robíme tak žalostne málo, aby sme to riešili, najmä v poľnohospodárstve,“ cituje Raja Patela, profesora verejných záležitostí na University of Texas v Austine, experta na potraviny, The Guardian.

Konzumácia mäsa a životné prostredie

asi 57 libier hovädzieho mäsa Priemerný Američan zje za rok necelých 26 kilogramu hovädzieho mäsa, čo je takmer dvojnásobok priemeru iných krajín s vysokými príjmami. „V každom štáte sa pestuje dobytok, takže mäsový priemysel je v krajine zakorenený. Hovädzie mäso je už dlho ikonickým americkým jedlom. Nikto sa toho nechce vzdať," povedala Marion Nestle, bývalá predsedníčka oddelenia výživy a potravinových štúdií na NYU.



Ale hovädzie mäso je klimatická katastrofa. Chov dobytka si vyžaduje obrovské množstvo pôdy – pôdy, ktorá by sekvestrovala viac CO2 ako tráva, ktorá sa nespása, a lesy, ktoré sa nerúbu na pastvu. Na kŕmenie dobytka je tiež potrebné obrovské množstvo potravy. Asi 55 % obilia vypestovaného v USA ide na výkrm kráv (a iných zvierat). Dobytok pri prežúvaní vyvrhujú metán, silný skleníkový plyn otepľujúci planétu. Živočíšny odpad a vyplavovanie hnojív znečisťujú rieky, degradujú sa zásoby pitnej vody.



Jesť menej mäsa – predovšetkým hovädzieho, ale aj bravčového a kuracieho – by uvoľnilo pastviny a ornú pôdu, odstránilo by utrpenie miliárd zvierat a zlepšilo by sa ľudské zdravie obnovením čistej vody a znížením príjmu kalórií a nasýtených tukov Američanmi. Napriek tomu je to nemysliteľná zmena.