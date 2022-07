Čína má problém so svojim obrazom, negatívne názory ovplyvňujú jej ekonomiku

Zdroj: grid

Čínsky prezident Si Ťin-pching na čele prepracovaných osláv 25. výročia návratu Hongkongu na čínsku pevninu povedal, že „skončilo minulé ponižovanie a znamená to veľký krok vpred k úplnému znovuzjednoteniu Číny“. Vláda pre istotu varovala aktivistov, aby neprotestovali, a zablokovala účasť niekoľkých médií. V rovnakom čase na druhej strane sveta, počas summitov G-7 a NATO, západní lídri označujú Čínu za rastúcu výzvu, ktorej treba čeliť.



Toto sú len posledné príklady snáh Číny formovať a šíriť o sebe pozitívne správy a pokusy iných krajín jej miesto vo svete tieto správy negovať. Podľa nového prieskumu Pew Research Center je jasné, že v niekoľkých častiach sveta Čína prehráva bitku naratívov. Údaje od viac ako 20 000 respondentov z 19 vyspelých ekonomík odhaľujú vysoko kritické názory na celý rad otázok ohľadom Číny, ako aj zdieľaný názor, že vplyv Číny rastie. Keďže napätie medzi Západom a Čínou rastie, výsledky prieskumu ponúkajú pohľad na hĺbku rozdelenia a na to, čo vedie k negatívnym názorom na Čínu.



Temný pohľad na Čínu a jej prezidenta

Pew tento prieskum pripravuje od roku 2002. Údaje ukázali, že vnímanie Číny je dnes na historicky negatívnej úrovni. Kritické názory vzrástli v roku 2020 po vypuknutí pandémie koronavírusu a odvtedy zostali na podobnej úrovni. Z 19 skúmaných krajín bol názor strednej časti v 68 percentách nepriaznivý voči Číne, pričom Japonsko má najnegatívnejšiu úroveň 87 percent. USA tesne zaostali s 82 percentami. Zistilo sa, že európske krajiny a Južná Kórea majú tiež značne negatívne názory, zatiaľ čo Singapur a Malajzia, teda krajiny bližšie k čínskej obežnej dráhe, mali o niečo pozitívnejší výhľad.







Vo väčšine krajín táto úroveň nesúhlasu výrazne prekročila úroveň pred pandémiou. Z roka na rok sa najvýraznejšie zvýšili negatívne názory v Spojenom kráľovstve, USA a Grécku. A v 10 skúmaných krajinách vrátane USA bola nepriazeň na historickom maxime.



Lepšie správy pre Čínu priniesli otázky o bilaterálnych vzťahoch. Vo všeobecnosti mali ľudia pozitívnejšie názory na bilaterálne vzťahy medzi Čínou a ich vlastnými krajinami, čo naznačuje, že tieto vzťahy sú relatívne dobre riadené a ponúkajú určité dôvody na optimizmus.



Prieskum tiež zisťoval globálne názory na líderstvo Si Ťin-pchinga, ktorý sa pripravuje na svoje tretie funkčné obdobie. Tu prieskum odhalil rozdiel v názoroch. Keď sa respondentov pýtali na ich „dôveru v prezidenta, že urobí správnu vec vo svetových záležitostiach“, západné štáty, ako aj Japonsko a Južná Kórea mali veľmi negatívne až väčšinou negatívne názory, zatiaľ čo Malajzia a Singapur si zachovali oveľa priateľskejšiu pozíciu. Na najvyššej úrovni malo 85 percent ľudí vo Švédsku „vôbec žiadnu alebo žiadnu veľkú dôveru“ v Si, zatiaľ čo 69 percent Singapurčanov vyjadrilo nejakú až veľkú dôveru.



Za nejasný pohľad na Siho v západných krajinách môže čiastočne za svoj priateľský vzťah s Ruskom. Si sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na začiatku zimných olympijských hier v Pekingu tesne pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Stretnutie, ktoré vytvorilo partnerstvo „bez obmedzení“ medzi oboma krajinami. Čína pokračovala v napĺňaní tejto línie aj keď bol už Kremeľ vo vojne. Vzťah Číny s Ruskom bol zdôraznený ako hlavný problém v samostatnom prieskume, ktorý Pew zverejnil v apríli a skúmal hlbšie názory USA na Čínu.







Čo vedie k takým kritickým názorom?

Viac ako ktorákoľvek iná otázka bola pre opýtaných najväčšmi znepokojujúca situácia v oblasti ľudských práv v Číne. Tieto obavy úzko súviseli s celkovo negatívnymi názormi na Čínu.



Laura Silverová, vedúca výskumníčka v Pew, ktorá je spoluautorkou správy, pre Grid povedala, že ekonomické otázky boli predtým pre respondentov dôležitejšie, ale ľudské práva sa v posledných rokoch vyhrotili ako ostrejší problém. To sa zhoduje s čoraz tvrdšou represiou Číny voči Ujgurom a iným menšinám v Sin-ťiangu a so zásahom, ktorý nasledoval po protestoch v Hongkongu v roku 2019.



Pozornosť oboch strán na porušovanie ľudských práv v Číne v Sin-ťiangu, vrátane rozsiahleho nového zákona prijatého minulý týždeň, zvýšila v americkej verejnosti profil týchto problémov, povedala Silverová. Najmä v USA a iných západných krajinách respondenti uviedli, že riešenie otázok ľudských práv by malo byť prioritou pred budovaním hospodárskych vzťahov s Čínou. To naznačuje, že existuje verejná podpora pre opatrenia, ako je nový zákon Xinjiang, ktorý môže spôsobiť ekonomický rozvrat medzi USA a Čínou.



V prieskume sa prejavili aj obavy z vojenských ambícií Číny. Takmer tri štvrtiny krajín uviedli, že ide o vážny problém, pričom najväčšie obavy majú niektorí susedia Číny v Tichomorí – Japonsko, Južná Kórea a Austrália.



Peking odmieta predchádzajúce prieskumy Pew. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Zhao Lijian v reakcii na nedávny prieskum Pew špecifický pre USA uviedol, že za negatívne názory na Čínu sú zodpovedné „bezohľadné a opovrhnutiahodné“ útoky na Čínu zo strany amerických politikov, médií a think-tankov. „Tieto protičínske sily, vedené ideologickými zaujatosťami a sebeckými politickými záujmami, očividne vyvolali konfrontáciu a rozdelenie, šírili politické vírusy a otrávili atmosféru verejnej mienky v oboch krajinách."



Nie je prekvapením, že výsledky Pew si v Číne pravdepodobne nenájdu širšie publikum. Samostatný prieskum , ktorý uskutočnilo Carterovo centrum v septembri, zistil, že veľká väčšina Číňanov verí, že ich krajina je v zahraničí vnímaná v pozitívnom svetle, čo vedci pripisujú úspechu čínskej cenzúry. „Bublina verejnej mienky v Číne, ktorá izoluje Číňanov od informácií o obraze Číny v zahraničí, by mohla byť potenciálne nebezpečná, pretože riskantné a provokatívne diplomatické a vojenské snahy Číny v zámorí môžu čeliť relatívne malým domácim obmedzeniam,“ napísal Jian Xu, odborný asistent politológie na Yale-National University v Singapure.







Klesajúci imidž Číny priniesol aj ekonomické dôsledky. Porušovanie ľudských práv v Sin-ťiangu viedlo ku kolapsu veľkej obchodnej dohody s EÚ a nedávne zákazy dovozu zo Sin-ťiangu v USA už zasiahli významný bavlnársky priemysel v regióne.



Vo veľkej časti globálneho juhu sa však Čína snažila vylepšiť svoj imidž prostredníctvom rastúceho vplyvu médií. Ťažko povedať, či sa tieto snahy vyplácajú. Väčšina krajín v tomto najnovšom prieskume Pew boli vyspelé ekonomiky, prevažne v Európe, pretože pandémia narušila výskum v chudobnejších krajinách, kde on-line prieskumy možné nie sú. Prieskum Pew z roku 2019, posledný, ktorý zachytil väčší súbor krajín s nízkymi príjmami, ukázal vo všeobecnosti pozitívnejšie názory na Čínu v týchto krajinách. Silverová však povedala, že tieto výsledky sa dnes nemusia opakovať, najmä preto, že reakcia Číny na pandémiu mohla zmeniť názory v mnohých krajinách.



Joshua Kurlantzick z Rady pre zahraničné vzťahy nedávno napísal, že pokiaľ ide o Západ, zdá sa, že Čína je nastavená na agresívnejší prístup k zahraničnej politike, a to aj napriek tomu, že jej imidž klesá. Prieskum Pew naznačuje, že tento prístup je celkom nákladný.