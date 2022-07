Blahobyt môže odradiť od zločinu, nie od práce

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:42 -

V USA zákon o reforme sociálnej starostlivosti z roku 1996 obmedzil sociálne programy a zaviedol nutnosť splnenia určitých podmienok pri zápise. Podobné škrty zaviedli aj v rámci úsporných opatrení prijatých v Európe počas Veľkej recesie.



Štúdie o vplyve sociálnych programov na prácu priniesli zmiešané výsledky. Vo všeobecnosti zisťujú, že programy sociálneho zabezpečenia do určitej miery odrádzajú od práce, aj keď často ide o jednotlivcov, ktorí by nezarobili veľa ani bez týchto programov. Vedci najnovšie študovali vplyv programov sociálneho zabezpečenia na iný typ „práce“: trestnú činnosť zameranú na vytváranie príjmu. Zistili, že vylúčenie mladých dospelých z amerického programu doplnkového zabezpečenia príjmu (SSI) zvyšuje zapojenie sa do trestných činov, najmä nezákonnú činnosť zameranú na vytváranie príjmu. Vedci odhadujú, že vylúčenie mladého dospelého z programu doplnkového zabezpečenia príjmu, zvyšuje celkový počet trestných obvinení spojených s vytváraním príjmu (krádeže, vlámania, lúpeže, distribúcia drog, prostitúcia a podvody) o 60 % počas nasledujúcich dvoch desaťročí. Tento nárast trestnej činnosti vedie k 60 % zvýšeniu pravdepodobnosti uväznenia v danom roku počas rovnakého časového obdobia.



Základom k výskumu bola americká reforma sociálneho zabezpečenia z roku 1996. Zistili, že vylúčenie osoby vo veku 18 rokov zvyšuje počet trestných stíhaní o 30 %. Dôležité je, že nárast nezákonnej činnosti sa takmer výlučne sústreďuje na generovanie príjmu, teda krádeže, vlámania, lúpeže, podvody, distribúcia drog a prostitúcia. U mužov sa účinky sústreďujú na krádeže, vlámania a distribúciu drog, zatiaľ čo u žien na krádeže, podvody (napr. krádeže identity) a prostitúciu. Na rozdiel od toho je veľmi malý nárast násilných trestných činov alebo iných trestných činov, ktoré negenerujú príjmy. Toto zistenie naznačuje, že mnohí sa pokúšajú nahradiť príjmy zo sociálneho zabezpečenia, peniaze, o ktoré prišli, príjmami z nezákonnej činnosti. Ukázalo sa, že počas dvoch desaťročí po vylúčení zo systému sociálnej podpory je pravdepodobnosť trestného obvinenia spojeného s vytváraním príjmu približne dvakrát väčšia ako účinok vylúčenia na pravdepodobnosť udržania si stáleho zamestnania. Okrem toho účinky na trestnú činnosť sú značne pretrvávajúce: aj keď sa dospelí blížia k veku 40 rokov, účinok vylúčenia zo systému vo veku 18 rokov má naďalej vplyv na pravdepodobnosť, že budú čeliť obvineniu z trestného činu. Veľká časť pretrvávania sa dá vysvetliť veľkou recesiou, ktorá zrejme zosilnila účinky vylúčenia z SSI.







Nárast trestných obvinení v dôsledku vylúčenia zo systému sociálnej podpory má dôsledky nielen pre jednotlivcov, ktorý sa to týka, ale pre celú spoločnosť. Pre mladých dospelých sa pravdepodobnosť uväznenia v danom roku v dôsledku vylúčenia zo systému SSI zvyšuje z 5 % na 8 %, čo je 60 % nárast. Existujú dôkazy, že uväznenie a záznam v registri trestov majú nepriaznivé dôsledky pre budúce výsledky. Čo sa týka dôsledkov pre spoločnosť, vedci vypočítali, že náklady na výkon trestu a uväznenie takmer eliminujú úspory pre vládu z nižších výdavkov na dávky SSI.



Čo nám tieto dopady hovoria o účinkoch peňažného blahobytu vo všeobecnosti? Samozrejme, mladí dospelí, ktorí boli vylúčení zo sociálnej ochrany sú špecifickou časťou populácie. Pochádzajú z chudobných rodín. Iné faktory však naznačujú, že výsledky možno zovšeobecniť na programy, ako je rozšírená daňová úľava na deti alebo základný garantovaný príjem. Podobne ako tieto navrhované programy, aj SSI poskytuje domácnostiam s nízkymi príjmami značné peňažné dávky. Populácia príjemcov SSI, ktorí sú z nejakého dôvodu vylúčení, je viac podobná bežnej populácii ako priemerný príjemca SSI. Okrem toho vedci potvrdili doterajšie výsledky, ktorého hovoria o tom, že príjem ovplyvňuje zapojenie sa do trestných činov.



Vo všeobecnosti ale výsledky spochybňujú názory, že sociálna politika môže ľudí odrádzať od práce. V tomto výskume sa ukázalo, že zatiaľ čo SSI skutočne odrádza od formálneho zamestnania medzi mladými dospelými, má aj oveľa väčší účinok a to je odrádzanie od trestnej činnosti. Pre týchto mladých dospelých nemusí byť udržanie stáleho zamestnania na formálnom trhu práce uskutočniteľné bez ohľadu na to, či poberajú sociálne dávky alebo nie. Na jednej strane to môžu byť pracovné miesta, o ktoré je len veľmi slabý záujem, alebo, na strane druhej, môžu mať nedostatočné zručnosti na to, aby sa uchádzali o zamestnanie. Mnohí sa namiesto toho obracajú na trestnú činnosť, aby získali späť stratený príjem po tom, čo boli vylúčení zo systému sociálnej ochrany, čo má negatívne dôsledky pre ich vlastný život a rovnako aj pre spoločnosť ako celok.