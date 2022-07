Luxus pri mori: Ako bohatí Rusi utekajúci pred sankciami nakopli  dubajský sektor nehnuteľností

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 0:40 -

Luxusná realitná spoločnosť práve zaznamenala v prvom polroku 2022 100 % medziročný nárast predaja kupujúcim z Ruska a ďalších bývalých sovietskych štátov. Predaj nehnuteľností týmto štátnym príslušníkom pre firmu, ktorá sa špecializuje na rusky hovoriacich klientov, sa medziročne zdvojnásobil na 2 miliardy dirhamov alebo 500 miliónov dolárov, podľa tlačovej správy spoločnosti vydanej tento týždeň.



V luxusnom dubajskom nočnom klube v máji ruskí realitní makléri z inej maklérskej spoločnosti strieľali šampanským na oslavu rekordných provízií z predaja spoluobčanom, ktorí si kúpili svoje prvé domy v púštnej oáze. Jedna maklérka, podľa vyjadrenia jej kolegu, ktorý pre CNBC hovoril anonymne vo svetle profesionálnych obmedzení, zhrabla na provízii 4 milióny dirhamov len za tri mesiace.



Aj miliardár a oligarcha Roman Abramovič, bývalý majiteľ futbalového klubu Chelsea a dlhoročný spolupracovník ruského prezidenta Vladimira Putina, údajne hľadá nehnuteľnosť na dubajskom Palm Jumeirah, ikonickom umelom súostroví navrhnutom tak, aby vyzeralo ako palma. Súkromné lietadlo magnáta v hodnote 350 miliónov dolárov pristálo v emirátoch približne štyri mesiace po tom, čo ministerstvo spravodlivosti USA povolilo jeho zabavenie.







Prílev kupujúcich z Ruska, ako aj zo Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), skupiny deviatich bývalých sovietskych krajín, ktoré sa rozprestierajú vo východnej Európe, na Kaukaze a v Strednej Ázii, rozprúdil sektor nehnuteľností v Spojených arabských emirátoch po ruskej invázii na Ukrajinu a následných západných sankciách.



Zatiaľ čo mnohé krajiny uvalili sankcie a zhabali majetok bohatým Rusom a osobnostiam spojeným s Putinom, čo spôsobilo, že mnohí prišli o svoje mnohomiliónové nehnuteľnosti v mestách ako Londýn a Paríž, Spojené arabské emiráty zostali otvorené pre biznis. „Vojna na Ukrajine a vplyv sankcií na rusky hovoriacich jednotlivcov a ich podniky viedli bohatých investorov SNŠ k tomu, aby utiekli zo svojich krajín a našli si útočisko v Dubaji,“ uviedla generálna riaditeľka Mira Estate Tamara Getigezheva vo vyhlásení svojej spoločnosti. „Miliardári a podnikatelia zo SNŠ prúdili do SAE v rekordnom počte, čo viedlo k prudkému nárastu dopytu po nehnuteľnostiach. Väčšina kupcov domov hľadá hotové stavby a nehnuteľnosti na pobreží.“



Po strmom skoku na začiatku pandémie zaznamenalo nablýskané komerčné centrum Spojených arabských emirátov stabilné oživenie po tom, čo prijalo uvoľnenejší prístup k pandémii Covid-19, keďže ostatné trhy stále držali prísne obmedzenia. Spojené arabské emiráty otvorili nové vízové príležitosti pre dlhodobých obyvateľov a vzdialených pracovníkov, podpísali historickú normalizačnú dohodu s Izraelom, liberalizovali niektoré sociálne pravidlá a prešli z islamského víkendu od piatku do soboty na víkend sobota-nedeľa.



Ale rozhodnutie zostať neutrálny, pretože veľká časť bohatého sveta zatvorila svoje dvere pred Rusmi po Putinovej brutálnej invázii koncom februára, sa obzvlášť dobre vyplatilo pre Spojené arabské emiráty, kde 90 % prisťahovaleckej populácie, status daňového raja a povesť finančného tajomstva, robí z krajiny veľmi atraktívnu destináciu pre mnohých svetových jednotlivcov s vysokým čistým imaním.