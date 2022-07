Euro klesá k parite s dolárom a môže padnúť ešte viac

Zdroj: CNBC

Euro tento týždeň kleslo pod 1,02 USD a pokračovalo v poklese na nové 20-ročné minimá a potenciálnu paritu s americkým dolárom. Spoločná mena eurozóny neustále klesá, pretože obavy z recesie sa zintenzívňujú v dôsledku rastúcej neistoty ohľadom dodávok energie do bloku. Rusko hrozí ďalším znížením dodávok plynu do Nemecka a ostatných krajín kontinentu. Vyhliadky na spomalenie ekonomiky tiež vyvolávajú pochybnosti o tom, či Európska centrálna banka bude schopná dostatočne sprísniť menovú politiku, aby ovládla rekordne vysokú infláciu.

Deutsche Bank v stredajšom oznámení poukázala na to, že stres presahuje nemecký nedostatok zemného plynu na širší európsky energetický trh. Globálny šéf výskumu menových kurzov v Deutsche Bank George Saravelos naznačil, že pohyby „bezpečného prístavu“ smerom k americkému doláru by sa mohli stať „ešte extrémnejšími“, keďže USA vstupujú do technickej recesie, čím sa zvýši tlak na znižovanie obchodu EURUSD. "Dospeli sme k záveru, že pokles na 0,95-0,97 v EUR/USD by zodpovedal doterajším extrémom zaznamenaným vo výmenných kurzoch a rizikovej prémii USD od konca Bretton Woods,” povedal Saravelos. “Ak sa Európa aj USA v 3. štvrťroku dostanú do (hlbšej) recesie, zatiaľ čo Fed bude stále zvyšovať sadzby, tieto úrovne by sa dali dosiahnuť.”

Jedným z kľúčových katalyzátorov, ktoré by mohli zvrátiť posilňovanie amerického dolára, je podľa neho signál, že Fed vstupuje do zdĺhavej pauzy v cykle sprísňovania menovej politiky, čo uľahčuje uvoľnenie časti rizikovej prémie dolára. Index DXY v amerických dolároch od začiatku roka vzrástol o viac ako 11 %, pričom naposledy sa obchodoval tesne pod hranicou 107.

Ukončenie nepriateľských akcií na Ukrajine by mohlo ponúknuť pre euro cestu vyššie. "Pokračovanie (čiastočných) dodávok ruského plynu počas leta by podľa nášho názoru nestačilo, pretože riziká odstávky by pretrvávali aj v zime,“ dodal Saravelos.

Pochmúrne vyhliadky pre európsku ekonomiku prichádzajú, keď ECB prvýkrát od roku 2011 oznámila svoj zámer zvýšiť úrokové sadzby, pričom inflácia v eurozóne dosiahla rekordne vysokú úroveň 8,6 %. Centrálne banky na celom svete čelia ťažkostiam, keď sa snažia udržať infláciu na uzde bez prehĺbenia hospodárskeho spomalenia, ktoré sa podľa údajov stále viac približuje. Fed už v júni zvýšil svoju referenčnú sadzbu o 75 bázických bodov, pričom výrazne znížil svoj výhľad rastu na rok 2022. Zápisnica z posledného zasadnutia Federálneho výboru pre voľný trh ukázala, že politici sa obávajú, že centrálna banka stratí dôveryhodnosť, ak by sa inflácia zhoršila.

Ekonómka Capital Economics Markets Franziska Palmasová v utorok uviedla, že investori naprieč triedami aktív diskontovali skôr nepriaznivý hospodársky výsledok v eurozóne. „Aj keď si myslíme, že by bolo potrebné ďalšie výrazné zhoršenie vyhliadok ekonomiky eurozóny, aby nedostatočná výkonnosť eura a aktív eurozóny pokračovala, stále očakávame, že budú ďalej bojovať,“ povedala.

"Po prvé si myslíme, že dodávky plynu v eurozóne zostanú obmedzené a ceny plynu vysoké. To je jeden z dôvodov, prečo očakávame, že ekonomika eurozóny bude tento rok flirtovať s recesiou, aj keď predpokladáme skôr spomalenie ako zastavenie dodávok ruského plynu." Palmasová dodala, že pozadie agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk a sklamanie globálneho ekonomického rastu udrží tlak na znižovanie rizikových aktív a spustí ďalší útek investorov smerom k tradičnému „bezpečnému prístavu“ v podobe amerického dolára. "Výsledkom je, že aj keď neočakávame, že aktíva v eurozóne budú aj naďalej dosahovať nižšiu výkonnosť ako rovesníci z rozvinutých trhov, očakávame, že ich absolútna výkonnosť zostane tento a budúci rok nízka,“ povedala.

Nemecko v pondelok zaznamenalo svoj prvý obchodný deficit s tovarom od roku 1991, keďže nárast cien energií vyhnal dovozné náklady do výšin pre najväčšiu európsku ekonomiku, zatiaľ čo narušenie globálneho obchodu dusilo jej export. Tieto čísla patrili medzi množstvo údajov zverejnených v posledných dňoch, ktoré poukázali na čoraz náročnejšie ekonomické podmienky v eurozóne. Júlový ekonomický index Sentix v pondelok ukázal, že sentiment investorov v 19 krajinách eurozóny klesla na najnižšiu úroveň od mája 2020, čo podľa nej poukazuje na „nevyhnutnú“ recesiu. "Vzhľadom na charakter nemeckého exportu, ktorý je citlivý na ceny komodít, je stále ťažké si predstaviť, že by sa obchodná bilancia mohla v najbližších mesiacoch výrazne zlepšiť, vzhľadom na očakávané spomalenie ekonomiky eurozóny,“ uviedli devízoví stratégovia Saxo Bank v poznámke z minulého týždňa. "Vysoké ceny energií budú aj naďalej ovplyvňovať obchodnú bilanciu a môžu utlmiť sentiment na EUR. Pre EURUSD bude pravdepodobne ťažké ísť nad 1,0500 stabilným spôsobom, a preto sa zameriavame na podporu 1,0350.“