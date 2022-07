Fasádu Baníckeho múzea renovujú, upravujú aj časť námestia

dnes 14:48 -

S renováciou fasády Baníckeho múzea v Gelnici začali v týchto dňoch, ide o tretiu fázu jeho opráv. Pre TASR to za radnicu povedal Milo Janáč s tým, že zároveň upravujú časť námestia.

V uplynulom období opravili vežu a časť strechy múzea, neskôr pristúpili k prácam na jej ďalšej časti. "K oprave sa pristúpilo po niekoľkých desaťročiach, bol tu už problém so strechou, zatekalo nám do expozície," povedal s tým, že išlo o havarijný stav. "Teraz sa budú robiť aj reštaurátorské práce a obnova celej fasády, aby to múzeum vyzeralo tak, ako má. Momentálne sa obnovujú okná - zvesia sa, obrúsia, premaľujú a dajú sa naspäť," dodal.

Aktuálna fáza rekonštrukcie múzea je financovaná prostredníctvom dotácie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ide o regionálny príspevok z programu Podpora najmenej rozvinutých okresov vo výške necelých 170.000 eur. Ďalších zhruba 14.000 eur poputuje na tento účel z rozpočtu mesta. Práce by mali byť hotové do jesene. "Robíme to tak, aby to nenarušilo chod múzea," doplnil Janáč.

Rekonštrukciu si podľa jeho slov vyžaduje aj nádvorie. Predpokladá, že by k tomu mohli pristúpiť v ďalších rokoch.

V súčasnosti mesto z vlastných zdrojov prostredníctvom Technických služieb mesta Gelnica upravuje aj Banícke námestie. "Opravujú žľaby a niekde sa vymieňa aj dlažba," uviedol.