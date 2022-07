HoReCa zachraňujú brigádnici, zákon o sezónnom zamestnávaní ešte nepomôže

dnes 11:01 -

Tesne pred začatím tohtoročnej letnej dovolenkovej sezóny slovenským hotelierom a majiteľom gastroprevádzok chýbalo viac ako 10.000 zamestnancov. Najvyťaženejšia časť roka v cestovnom ruchu tak opäť stojí a padá na tom, či ubytovacie zariadenia nájdu dostatok brigádnikov. Parlament pritom nedávno schválil novelu Zákonníka práce, ktorá by mala sezónne zamestnávanie zjednodušiť a zatraktívniť. Poukázala na to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS). Tá jej prijatie víta, upozorňuje však, že toto leto slovenskému cestovnému ruchu ešte nepomôže.

Ubytovacie zariadenia a gastroprevádzky počas leta a zimy zažívajú zvýšené nápory turistov. Na to, aby boli majitelia prevádzok počas tohto obdobia schopní pokryť dopyt, dočasne mnohí zamestnávajú tzv. sezónnych pracovníkov. Sektor HoReCa (hotely, reštaurácie, kaviarne) navyše od pandémie stále bojuje s alarmujúcim nedostatkom zamestnancov. Letnú sezónu tak zachraňujú brigádnici, a to najmä študenti stredných a vysokých škôl. "Zákonník práce v súčasnosti síce krátkodobé zamestnávanie na dohody umožňuje, avšak tieto formy sú vzhľadom na ďalšie podmienky pre cestovný ruch nevyhovujúce, zamestnávateľom výrazným spôsobom zvyšujú administratívnu záťaž a náklady," upozornil prezident AHRS Marek Harbuľák.

Nádej na zjednodušenie sezónneho zamestnávania podľa neho priniesla nedávno schválená novela Zákonníka práce. Tá priamo zohľadňuje špecifiká zamestnávania niektorých konkrétnych odvetví vrátane cestovného ruchu a zavádza tzv. dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s maximálnym rozsahom 520 hodín v kalendárnom roku. Podmienkou je, že priemerný týždenný pracovný čas za obdobie najviac štyroch mesiacov nesmie presiahnuť 40 hodín.

"Predpis nadobúda účinnosť až 1. januára 2023, čo v praxi znamená, že ju hotelieri a majitelia gastroprevádzok nevyužijú. Termínu účinnosti absentuje logika a nezohľadňuje podstatu samotnej novely, ktorou je sezónnosť," podotkol Harbuľák.

Asociácia zároveň upozorňuje, že zimná dovolenková sezóna v mnohých lyžiarskych sezónach sa začína už v prvej polovici decembra. "Máme za to, že v tomto smere neboli dostatočne zohľadnené potreby zamestnávateľov v cestovnom ruchu, a to i napriek tomu, že sa ich novela dotýka najvýraznejšie," skonštatoval prezident AHRS.

Očakáva, že napriek tomu by sa ešte počas najbližšej zimnej sezóny v sektore HoReCa mohlo na nové dohody zamestnať 5000 – 7000 ľudí. Počas budúceho leta by toto číslo mohlo ešte výraznejšie stúpnuť, a to na 15.000 – 20.000 sezónnych dohodárov. "Veríme, že aj keď si na zamestnávanie ´po novom´ budú musieť majitelia ubytovacích zariadení a gastroprevádzok počkať, cestovnému ruchu na Slovensku tento návrh pomôže," dodal Harbuľák.