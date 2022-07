Tesla je najvyhľadávanejšou akciou v celej EÚ 

Zdroj: ZH

Štúdia zistila, že „Tesla je zďaleka najobľúbenejšou akciou v EÚ, pričom 24 krajín najčastejšie hľadá „akciu Tesla“.

Zistilo sa tiež, že najviac sa vyhľadáva vo Švédsku (205 000 vyhľadávaní), nasleduje Holandsko so 164 000 a Fínsko s 93 000 vyhľadávaniami mesačne. Najmenší záujem je o akcie Tesla na Slovensku, podľa správy túto značku do googla dalo len 3 tisíc ľudí zo Slovenska.

Druhou najpopulárnejšou vyhľadávanou akciou bola AMC Entertainment Holdings, pričom dve krajiny túto akciu vyhľadávali najviac, Dánsko a Nemecko. GameStop bol na čele rebríčka v Chorvátsku s 12 000 vyhľadávaniami mesačne.

„Vidíme, že Tesla dominuje záujmu o akciový trh v celej EÚ. Spoločnosť je významným hráčom na burze cenných papierov a lídrom na trhu elektrických vozidiel (EV). Milióny ľudí chcú investovať do spoločnosti s tak vysokou reputáciou,“ vyjadrila sa CMC Markets k štúdii. „Je tu aj environmentálny aspekt, ktorý mnohých ľudí priťahuje. Tesla je značka, ktorá sa javí ako ekologická a veľa ľudí, najmä v EÚ, sa chce spájať so značkami, ako sú tieto. Keďže ceny palív na celom svete neustále rastú, investori sa snažia vložiť svoje peniaze do značiek, ktoré môžu v budúcnosti ponúknuť najlepšiu finančnú návratnosť. Keďže trh s EV naďalej rastie, dá sa očakávať, že Tesla v budúcnosti porastie,“ uzavrela firma.