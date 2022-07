Členovia OPEC v júni opäť nedosiahli cieľové objemy ťažby

dnes 15:01 -

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v júni nezvýšila ťažbu ropy v takom rozsahu, ako sa zaviazala v rámci dohody so spojencami z aliancie OPEC+. Ukázal to najnovší prieskum agentúry Reuters. Podpísali sa pod to nedobrovoľné poklesy produkcie v Líbyi a Nigérii, ktoré nevykompenzovalo ani zvýšenie dodávok zo strany Saudskej Arábie a iných veľkých producentov.

Podľa prieskumu členovia OPEC v júni dodali na trhy 28,52 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne čo je o 100.000 barelov denne menej ako v máji. OPEC pritom plánoval zvýšiť v júni produkciu o približne 275.000 barelov denne.

Celá aliancia OPEC+, ktorá okrem ropného kartelu zahŕňa ďalších veľkých producentov vrátane Ruska, postupne zvyšuje svoju produkciu, ktorú výrazne zredukovala v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, keď sa pre blokády dopyt po rope znížil.

Aliancia OPEC+ sa na štvrtkovom (30. 6.) zasadnutí dohodla, že bude pokračovať v auguste vo zvyšovaní produkcie podľa pôvodného plánu, aj keď na ňu odberatelia tlačia, aby pridala na trh viac ropy a pomohla zmierniť rast jej cien.

Podľa dohody o ťažbe mala celá aliancia OPEC+ v júni zvýšiť produkciu o 432.000 barelov denne, z toho 10 členovia ropného kartelu OPEC (ktorý má celkom 13 členov, ale traja z nich boli oslobodení od dohody o ťažobných kvótach) mali dodať o 275.000 barelov/deň viac ropy. Prieskum však odhalil že týchto 10 producentov zvýšilo ťažbu len o 20.000 barelov denne.

Podľa prieskumu ich produkcia v období medzi októbrom a aprílom s výnimkou februára nedosiahla plánovanú úroveň, keďže mnohým chýba kapacita na zvýšenie dodávok v dôsledku nedostatočných investícií.

Výsledkom je, že týchto 10 členov OPEC dodáva na trhy oveľa menej ropy, ako sa zaviazali v rámci dohody.

Najviac klesla v júni ťažba v Líbyi, až o 170.000 barelov denne, keďže nepokoje v krajine aj naďalej obmedzujú produkciu. Líbya je pritom jedným z členov kartelu oslobodených od kvót.

Druhý najväčší pokles o 80.000 barelov/deň zaznamenala Nigéria, kde výpadky a údržba obmedzili produkciu.

Klesli aj dodávky ropy z Iraku.

Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Kuvajt, naopak, zvýšili produkciu spolu o 130.000 barelov/deň. Podľa prieskumu však bola produkcia v Saudskej Arábie o viac ako 100.000 barelov denne nižšia ako jej kvóta.

Produkcia v Iráne a Venezuele, ďalších dvoch producentských štátoch, na ktoré sa nevzťahuje dohoda z roku 2020 o kvótach, v júni mierne vzrástla.