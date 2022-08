Hudobný priemysel sa mení, stále ale generuje pekné príjmy

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:12 -

Hudobný priemysel sa zmenil, od produkcie až po distribúciu. A, samozrejme, aj jeho marketing a financie. Prehľad týchto mutácií ponúkajú Alban Jamin a Joan Le Goff vo svojej knihe „La musique change de Disque“.



Peniaze, zlato

Elvis Presley bol prvou hviezdou, ktorá skutočne vytvorila celý rad produktov vytvorených na svoj obraz. Už v roku 1956 podpísal spevákov manažér, plukovník Parker, zmluvu s Henrym „Hankom“ Sapersteinom, riaditeľom Special Products Inc., úspešnej licenčnej spoločnosti, ktorá už pochopila základy brandingu - univerzálnosť hviezdy a emocionálna potreba kupujúceho. 25. augusta 1956 časopis Billboard oznámil uvedenie oblečenia, šperkov a predmetov pod značkou „Elvis“ a tiež propagačnú návštevu speváka v najobľúbenejších predajných miestach.



Hudobník sa stal kultúrnym produktom vyplývajúcim z marketingového prístupu, ktorý mu navrhol koherentnú estetiku (zlomený rebel) pre dokonale zacielené publikum (tínedžerov). Kráľ navrhol fetišistický predmet tejto ekonomickej revolúcie: tričko, ktoré je znakom príslušnosti ku skupine, ale aj reklamným prostriedkom umožňujúcim všadeprítomnosť mena hviezdy v spoločnosti.



Začiatkom roku 1957 bol odhad pre tovar „Elvis“ 55 miliónov dolárov, ale majetok, ak Presley bude pokračovať v kultivácii svojho merchandisingu, nadobudne takmer mystický rozmer. Po jeho smrti v roku 1977 sa do čela Elvis Presley Enterprises dostala Lisa-Marie, jeho dcéra, a tá prinútila impérium prinášať ovocie. Forbes oznámil, že Presley bol 5. najlepšie zarábajúcou mŕtvou celebritou roku 2020 s 23 miliónmi dolárov, takže je bohatší, ako keď zomrel. Príchod luxusného životopisného filmu v júni 2022 by mal oživiť záujem mladšej generácie a priniesť „vývar“ z licenčných poplatkov.





Koňak v rape

Beyoncé a Rihanna dnes ospevujú Adidas alebo Pumu, Justin Timberlake skladá zvučky pre McDonald's („I'm Lovin'it“), kým Alicia Keys sa prepožičiava mydlu proti akné Proactiv. Protistranou sú koncerty sponzorované značkou, product placement v klipoch, rozhovory či foto sessions. Značka sa dostáva k umelcovmu publiku a dosahuje vytúženú, no niekedy nedostupnú vekovú métu.



Samozrejme, to najlepšie pre produkt je byť kótovaný, konzumovaný a uznávaný bez toho, aby ste čokoľvek platili. Tento zázrak sa stal značke Courvoisier, tohto koňaku je plná pieseň (a video) Busta Rhymes Pass the Courvoisier (2000). Americké predaje prudko vzrástli a na rapovú kartu okamžite vsadili aj ostatné alkoholové značky Charente (Ferrand a Snoop Dog, Hennesy a Nas, Cognac d'Ussé a Jay-Z atď.).



Značka Kiss

Americká hardrocková skupina Kiss sa svojimi excesmi, humorom a cynickým ospravedlňovaním kapitalizmu stala celosvetovým fenoménom. Názov skupiny je registrovanou ochrannou známkou, ktorej hodnota sa v súčasnosti odhaduje na viac ako miliardu dolárov a ponúka k dnešnému dňu viac ako 3000 druhov produktov. Zdalo sa dosť nepravdepodobné, že by sa skupina s estetickým miešaním make-upu a postrojov sci-fi bojovníkov stala archetypom závratnej diverzifikácie produktov. Od roku 1977 však systém fungoval na plné obrátky. Komiksy superhrdinov, rad hračiek značky Mego, hrací automat, stolová hra „Kiss on Tour“, séria zberateľských kariet, rádio a gramofón. Dnes skupina ponúka aj vlastnú kávu, kozmetické produkty pre mužov („Kiss Him“) a ženy („Kiss Her“), platinové karty Visa, stoly na pivo, Kiss-opoly alebo hry pre PlayStation („Kiss Pinball“). Pre pozemské potešenie sú tu Kiss kondómy, ale na vstupenku do posmrtného života budete potrebovať Kiss Kasket, rakvu za 4500 dolárov od Eternal Image (k dispozícii je aj urna na kremáciu domácich zvierat).



Nesmrteľná kazeta

Audiokazeta ešte nepovedala svoje posledné slovo, posledný zvuk. V roku 2019, keď zakuklení pod perinou máte prístup k 70 miliónom skladieb on-line jediným kliknutím, americké obchody s platňami predali 75 000 nahraných kaziet. Návrat do 80. rokov minulého storočia, ako vo vintage sérii Stranger Things (2016)? Nie je to také jednoduché, pretože najpredávanejším albumom bola novinka mladej Billie Eilish (When We Fall Asleep, Where Do We Go?, 2019), ktorá sa zrodila dlho po vláde vinylov, kaziet či CD nosičov. A v roku 2021, keď Lou Ottens, jej holandský vynálezca, zomrel vo veku 94 rokov, predaj kazety v USA vzrástol o viac ako 30 %.







Čo chcú spotrebitelia? Nekupujte pominuteľné, majte v ruke predmet, ktorý možno ponúknuť, zdieľať, prispôsobiť, pričom sa dá ľahšie prepravovať ako vinyl (a oveľa lacnejšie!). 14 000 kópií Chromatica (Lady Gaga, 2020) predaných v Spojenom kráľovstve, kde bol album číslo 1 v Top 40, odráža skutočné nadšenie pre posledné albumy a zároveň predaj klasiky z 20. storočia na špecializovaných platformách, ako je Discogs, môžu priniesť ohromujúce sumy: kazeta Illmatic, prvý album od Nas (1994), vyšla na 14 000 dolárov. Stránka tiež odhalila zoznam 100 kaziet v hodnote viac ako 500 dolárov. Na vrchole je limitovaná séria Prince (Versace Experience. Prelude 2 Gold, 1995).

Tribute bands, logika analógového zvuku

Pozoruhodným faktom v registri kvázi povýšených do hudobného umenia je od začiatku 21. storočia vznik módy skupín „na spôsob“, ktoré pod zámienkou pocty a vokálnej podobnosti zapĺňajú koncertné sály po celom svete. Výsledok: v roku 2022 turné falošných Dire Straits a pseudo-Pink Floyd zaručujú vyššie príjmy ako turné pôvodných umelcov, živých, zdravých a aktívnych. Tieto náhražky súťažia vo fantázii, ako sa nazvať pôvodného interpreta evokujúcim názvom (Proxy Music, AC/Dshe, Antarctic Monkeys, Illegal Eagles, Fake That alebo The Rabeats), zatiaľ čo ostatní musia čeliť globálnej konkurencii. Cover kapely, ktoré sa objavili ako skupina zosnulého Freddieho Mercuryho sa počítajú na desiatky. Vynikajú dve stratégie: dokonalá hudobná duplikácia skupiny, ktorá už neexistuje, či už s jej súhlasom alebo bez jeho súhlasu (Back to The Police), alebo zámerný posun k paródii. Skutočne moderný svet potrebuje Mini-Kiss, trpaslíkov nalíčených ikonickým make-upom? Odpoveď je neistá, pretože niektoré z týchto skupín sú na dobrej úrovni. Kto si pamätá, že Placebo bola pôvodne tribute kapela The Cure?