Čo práve letí: Byť úspešný na trhu znamená dať ľuďom to, čo chcú

Ekonómovia často skúmajú premenné, ktoré vedú k prosperite. Prekvapivo sa inteligencia v tejto literatúre objavuje len zriedka, napriek jej vysokej replikovateľnosti vo výskume. Inteligencia je silným prediktorom blahobytu, pracovného výkonu a iných sociálnych výsledkov. Vďaka zvýšeným schopnostiam uvažovania sú inteligentní ľudia viac kooperatívni a zbehlí v zmierňovaní napätia. Inteligentní ľudia tiež oceňujú dlhodobé dozvuky ich činov, pretože sú viac orientovaní na budúcnosť, výsledkom je, že vysoko inteligentní ľudia menej často robia unáhlené rozhodnutia.



Dá sa tvrdiť, že inteligencia je mechanizmus na šetrenie nákladov, pretože je nepravdepodobné, že by inteligentní ľudia robili prezieravé rozhodnutia, ktoré by im mohli spôsobiť neoprávnené náklady. Napríklad, ak projekt vyjde na 2 milióny, inteligentný zamestnanec môže navrhnúť lacnejšiu alternatívu, ktorá prinesie vyššiu hodnotu. Zníženie nákladov vždy vedie k domino efektu v celej ekonomike, keď sa úspory použijú na financovanie činností v iných oblastiach hospodárstva.



Inteligencia dokonca ovplyvňuje rozvoj prostredníctvom inštitucionálneho kanála, pretože inteligentnejší ľudia vytvárajú lepšie inštitúcie. Inštitúcie, ktoré odmeňujú jednotlivcov na základe politickej a kmeňovej príslušnosti, prinesú výhody skorumpovaným politickým aktérom v krátkodobom horizonte a ak je to dlhodobá stratégia, bude brzdiť ekonomický rast tým, že zabráni vytváraniu meritokratickej byrokracie. Krajiny s efektívnou byrokraciou pritiahnu špičkový ľudský kapitál a inteligentnejší byrokrati sú vybavení na to, aby navrhli politiky, ktoré si vyžadujú vysokokvalitné investície. Investície vedú k tvorbe pracovných miest a zamestnanosť umožňuje ľuďom zlepšiť úroveň spotreby materiálu. Takže inteligentné obyvateľstvo je v podstate veľkým prínosom. V ekonómii by sa dalo o inteligencii hovoriť ako o pozitívnej externalite, keďže z prehľadu šikovných ľudí profitujú viaceré strany.



Inteligencia je kľúčovým nástrojom na orientáciu v zložitosti života v intelektuálne náročnom veku a za posledných desať rokov výskumníci poskytli množstvo údajov spájajúcich inteligenciu s genetickými variantmi. Kvôli dedičnosti inteligencie a iným osobnostným črtám, ktoré korelujú s úspechom, niektorí tvrdia, že sociálny štát je odôvodnený realitou genetiky. Mnoho ľudí, ktorí to myslia dobre, si myslí, že zložitosť modernej ekonomiky znevýhodňuje tých, ktorým chýba genetické bohatstvo.







Takéto obavy však celkom dobre ruší dynamika trhu. Inteligencia je dôležitá, ale trhy sú dôsledkom ľudských túžob a tie sú zvyčajne nepredvídateľné. Preto sa nemusíme obávať, že by niektorí ľudia mohli byť „mimo“ z dôvodu nižšej inteligencie. Pred dvadsiatimi rokmi by nikto nepredpovedal, že v roku 2022 ľudia odídu z renomovaných zamestnaní, aby sa na plno realizovali cez stránky OnlyFans. Ešte šokujúcejšie je, že v roku 2020 zarobil deväťročný Ryan Kaji na svojom kanáli YouTube 29,5 milióna dolárov za recenzie hračiek. Je to dôkaz, že ľudia sú ochotní zaplatiť za čokoľvek, čo považujú za cenné. Pre bežného človeka je počúvanie chlapca, ako rozpráva o hračkách, strata času, no je veľa detí, ktoré ho počúvajú, a následne prosia rodičov, aby im zakúpil konkrétny tovar. Iný príklad je Addison Rae, senzácia sociálnych médií, ktorá sa stáva pomerne bohatou. Stačí, že vyzerá atraktívne a len tancuje on-line.

Ľudia s vyššou inteligenciou vytvoria väčšiu hodnotu ako ostatní, ale keďže hodnota na trhu je subjektívna, úspech si nevyžaduje inteligenciu na úrovni génia. Priemerní ľudia, ktorí reagujú na realitu trhu, zarobia viac ako intelektuáli, ktorí sa rozhodnú zacieliť na špecializované trhy. Napríklad vysoko inteligentní ľudia vybudovali platformy sociálnych médií ako Twitter, Facebook a Snapchat, aby bavili bežných ľudí. Navyše, novšie pracovné miesta v oblasti technológií a financií dávajú prednosť vysokej inteligencii, ale ľudia zamestnaní v týchto zamestnaniach sú zodpovední za vytváranie sofistikovaných produktov, s ktorými bude bežný človek vedieť zaobchádzať.

Jednoduchosť je kľúčom k úspechu v podnikaní, takže podnikatelia, ktorí chcú kanibalizovať trh, musia myslieť ako priemerný človek. Nie je žiadnym tajomstvom, že akademici, ktorí píšu pre širšie publikum, predávajú viac kníh ako ich kolegovia, ktorí píšu knihy pre kolegov akademikov. Nikdy nezabúdajte, že priemer je stále normou a ľuďom zvyčajne trvá dlho, kým zareagujú na transformačné nápady, ktoré vychádzajú z brilantných myslí. Predpovede súdneho dňa sa pravdepodobne nenaplnia, keď trhy budú diktovať apetít obyčajných ľudí.



Navyše, ponuré predpovede majú tendenciu vynechávať relevantnosť osobnej ekonomiky. Ekonomické transakcie musia zvýšiť individuálnu užitočnosť, takže ak priemerná americká domácnosť potrebuje zarobiť viac ako 50 000 dolárov ročne, aby mohla pohodlne vyžiť, ale John prežije zo 40 000 dolárov ročne a je celkom šťastný, potom Johnov úžitok zodpovedá jeho preferenciám. Skutočnosť, že vysoko inteligentní ľudia zarábajú v priemere viac, je relevantná, keď majú ľudia odlišný vkus.



Inteligencia má nepochybne význam, nepotrebujeme si však predstavovať dystopiu, v ktorej sú priemerní ľudia podporovaní sociálnym štátom, pretože ich schopnosti boli pre ekonomickú zložitosť nadbytočné. Neobmedzená rozmanitosť ľudských preferencií zaisťuje, že pre bežných ľudí budú vždy dostupné príležitosti na hromadenie bohatstva prispôsobením sa rôznym preferenciám.