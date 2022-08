Zmyslový marketing: Ako cestovný ruch využíva váš čuch počas dovolenky 

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:15 -

Túto zmyslovú príťažlivosť už dlho využívajú firmy pri predaji vonných sviečok, drahých parfumov a dokonca aj doplnkov do domácností. Dnes sa už čuch čoraz viac využíva v cestovnom ruchu – kde letecké spoločnosti, hotely a zábavné podniky zámerne začleňujú vône do „zážitku z turizmu“.



Tieto podniky sa snažia ťažiť zo spotrebiteľského prieskumu, ktorý zistil, že príjemných vôní je oveľa viac ako len jedna. Pachy majú zvláštnu schopnosť pôsobiť ako zdroj informácií. Keďže sú nehmotné, nemôžeme ich vidieť ani sa ich dotknúť, náš mozog si ich automaticky spája so zážitkami.



Cestovný ruch je predovšetkým o zážitkoch. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sú ľudia ochotní minúť veľké množstvo peňazí na návštevu nových miest, je stimulovať svoje zmysly novými pohľadmi, zvukmi, chuťami a vôňami, ako je napríklad voňavá levanduľa z južného Francúzska alebo eukalyptus na talianskom pobreží Amalfi.



Jednoduchý spôsob, ako to speňažiť, je, že hotel predáva svoje vlastné sprchové gély alebo mydlá, aby si zákazníci mohli vziať so sebou malú časť svojho dovolenkového pobytu. V ideálnom prípade, keď ich použijú vo vlastnej kúpeľni, budú im pripomínať šťastne prežitý uvoľnený dovolenkový pobyt. A môžu porozmýšľať, či sa to nezopakujú a nevrátia sa.



Výskum vedcov naznačuje, že hlavní prevádzkovatelia cestovného ruchu sú čoraz ambicióznejší, pokiaľ ide o používanie rôznych vôní ako súčasti služieb, ktoré poskytujú. Špecializovaní výrobcovia teraz ponúkajú tisíce známych vôní na komerčné použitie v priemyselnom meradle.



Jednou populárnou oblasťou „zmyslového marketingu“ je, kde sa do vybudovaného prostredia strategicky vyžarujú okolité vône, aby bolo príťažlivejšie. Cestovné spoločnosti už používajú tento nástroj vo všetkom, od lietadiel (ruža, levanduľa a citrusy) po letiskové salóniky (pomarančová kôra a figy) a dokonca aj v colných priestoroch a parkoviskách.



Kúpeľne a predsiene sú často prevoňané citrónom (alebo citrusmi vo všeobecnosti), ktorý sa vďaka jeho širokému použitiu v čistiacich prostriedkoch spája s čistotou.



Existujú aj vône, ktoré sa považujú za „teplé“ (napríklad škorica a vanilka) alebo „chladné“ (mäta pieporná a eukalyptus). Výskum ukázal, že tieto vône môžu mať prekvapivé účinky na vnímanie priestoru ľuďmi. Teplé vône vedú k pocitu fyzickej blízkosti, vďaka čomu sa priestory zdajú byť rušnejšie alebo preplnené.







Vo svete cestovania by sa tieto nepoužívali vo výťahoch alebo bezpečnostných zónach na letiskách. Namiesto toho sa vďaka chladnej vôni v týchto oblastiach budú cestujúci cítiť menej uzavretí.



Vôňou možno ovplyvniť aj správanie sa zákazníkov. Ako ukázali doterajšie štúdie, tie isté teplé vône môžu znížiť spotrebu kalórií. Možno prekvapivo sa zdá, že čím viac sme vystavení vôni sladkých dobrôt, ako sú čokoládové sušienky, tým menej je pravdepodobné, že ich budeme chcieť jesť. V hoteli alebo kúpeľoch by sa to mohlo potenciálne použiť na postrčenie turistov k výberu zdravších jedál.



Štúdie tiež ukázali, že vôňa kávy spôsobuje, že sa ľudia cítia energickejší a bdelejší, čo napodobňuje skutočné účinky konzumácie kofeínu. Hotely a letiská by mohli preskúmať používanie vône kávy v obchodných centrách a konferenčných miestnostiach, čo by potenciálne zlepšilo kognitívny výkon obchodných cestujúcich.



Výhody môžu byť aj pre letecké spoločnosti, ktoré obsluhujú masy unavených cestujúcich. Vôňa kávy vyžarovaná na konci diaľkového letu môže cestujúcim dodať energiu, čo v konečnom dôsledku vedie k lepšiemu zážitku z cestovania a pozitívnejšiemu názoru na leteckú spoločnosť.



Tieto názory zákazníkov majú veľký význam pre odvetvie, ktoré COVID tak vážne zasiahol. Cestovné kancelárie sa teraz snažia prilákať cestujúcich späť do lietadiel a do cudzích krajín, preto musia nájsť nové spôsoby, ako vyniknúť. Pre mnohých z týchto zákazníkov bude túžba cestovať silná tak či tak. V digitálnom svete naše stále dominantnejšie obrazovky uprednostňujú zrakové a sluchové vnemy na úkor hmatu a čuchu. Pandémia zhoršila túto situáciu s obmedzeniami pohybu a sociálnej interakcie. Mimo týchto displejov si cestovanie zachováva potenciál poskytnúť cenné a povzbudzujúce multizmyslové zážitky. Zapojenie nášho čuchu a rozpoznanie jeho vplyvu na vnímanie a správanie prináša tomuto odvetviu obrovské príležitosti.