Ceny plynu v Európe v utorok prakticky stagnovali

dnes 19:16 -

Ceny zemného plynu v Európe v utorok prakticky stagnovali. Rusko totiž obnovilo dodávky cez Turecko a predpovede signalizujú slnečné počasie, čo by mohlo obmedziť dopyt.

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame v utorok uzavrel so stratou 0,2 % na 129,18 eura za megawatthodinu (MWh).

Plynovod TurkStream sa vrátil do prevádzky po tom, čo sa v pondelok (27. 6.) dokončila jeho údržba, uviedol ruský koncern Gazprom. Plynovod spája Rusko s tureckou plynovodnou sieťou a vedie aj do južnej a juhovýchodnej Európy.

Navyše sa predpokladá, že produkcia slnečnej elektriny v Nemecku, Španielsku a Taliansku bude v najbližších týždňoch pre priaznivé počasie vysoká.

Obchodníci pozorne sledujú každú zmenu dodávok z Ruska do Európy, rovnako ako všetky možnosti znižovania dopytu. Moskva tento mesiac priškrtila dodávky cez plynovod Nord Stream 1 vedúci do Nemecka o 60 %. Ako dôvod uvádza technické problémy. Ponuka na európskom trhu je nízka, keďže krajiny sa snažia využiť všetky dostupné zdroje, aby naplnili zásobníky a pripravili sa na zimu.

Ak by Rusko zastavilo dodávky plynu, Európa by do polovice februára musela znížiť jeho spotrebu až o 30 %, odhaduje šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku Fatih Birol. Dodal, že v aktuálnej situácii nevylučuje úplné zastavenie exportu plynu z Ruska do Európy.