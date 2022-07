Nočná obloha, či sociálne siete: Odhad krátkodobého dopadu vojny na ekonomickú aktivitu na Ukrajine

Zdroj: voxeu

Nedávna ruská invázia na Ukrajinu a následné zavedenie stanného práva uvalili prísne obmedzenia na zhromažďovanie a spracovanie údajov ukrajinskými štátnymi štatistickými úradmi. Nedostatok včasných údajov sťažuje hodnotenie rozsahu a rýchlosti zmien v ukrajinskom hospodárstve, a tak zasahuje do tvorby politiky. Včasné posúdenie straty ľudského a kapitálového majetku spolu s odhadmi poklesu HDP sú cennými vstupmi do prebiehajúcej diskusie o optimálnych povojnových sanačných stratégiách.





Aby vedci dokázali vyčísliť krátkodobý vplyv vojny na ekonomickú aktivitu, pozreli sa na vysokofrekvenčné predpovede hrubého regionálneho produktu v ukrajinských regiónoch. Svoje predpovede založili na premenných a špecifikáciách identifikovaných v literatúre na presné sledovanie HDP počas katastrofických udalostí, akými sú prírodné katastrofy alebo ozbrojené konflikty. Medzi tieto premenné patrí intenzita nočného osvetlenia, správanie sa pri online vyhľadávaní a aktivita v rámci sociálnych médií.



Predbežná analýza ukázala, že ekonomická aktivita klesla na približne 55 % svojej predvojnovej úrovne na začiatku vojny, ale v apríli sa obnovila na približne 85 %.



Zástupcovia hospodárskej činnosti

Vedci spojili nekonvenčné veľké dáta so zmenami v ekonomickej aktivite. Aj keď sú nedokonalé, vo veľkej miere sa používajú na doplnenie, zlepšenie a dokonca nahradenie konvenčných opatrení hospodárskej činnosti (napríklad počas prírodných katastrof), keď tieto chýbajú.



Vo veľkých krajinách s rôznymi ekonomickými základňami sú regionálne úvahy o relevantných lokálnych šokoch dôležitým detailom pre pochopenie agregátneho vývoja. Za zmienku tiež stojí, že ani miesto, ani načasovanie vojenskej aktivity na žiadnej strane vojny pravdepodobne nebude exogénne pre ekonomickú aktivitu. Keďže 30 % ukrajinského HDP pochádza z Kyjeva a Kyjevskej oblasti, ale menej ako 2 % z Chersonskej oblasti, regionálna aktivita je rozhodujúca pre správne posúdenie makroefektov vojny. Konvenčná vojna je vo svojej podstate geografickou krízou so škodami rôznej intenzity v čase a nerovnomerne rozloženými v priestore. Preto sledovanie vplyvu (aj na makroúrovni) vyžaduje geograficky rozčlenenú analýzu s vysokou frekvenciou a obmedzeniami údajov. V kontexte makroanalýzy sú vysokofrekvenčné ukazovatele nestále a ťažšie sa interpretujú ako stanovené štatistické údaje. Napriek tomu fungujú ako dôveryhodní zástupcovia v prípade núdze, ako sa ukázalo počas pandémie Covid-19, keď sa používanie vysokofrekvenčných údajov stalo výhodou.





Nočné osvetlenie

Nočné osvetlenie sa už úspešne použilo na odhad ekonomickej aktivity na národnej aj na nižšej ako národnej úrovni. Ak je svetlo v noci normálnym tovarom, zmeny v jeho spotrebe odrážajú zmeny v príjmoch. Keďže intenzitu svetla možno pravidelne merať z vesmíru, ide o obľúbený nástroj s dobre prepracovanými metodikami. Hlavným problémom pri použití tohto prístupu je, že údaje o diaľkovom snímaní nočného osvetlenia môžu byť ovplyvnené počasím, takže ich nemožno spoľahlivo používať pri veľmi vysokej frekvencii. Počas vojny môžu byť aj nočné svetlá menej spoľahlivé z niekoľkých ďalších dôvodov. Po prvé, svetlá môžu byť vypnuté, aby ste sa vyhli zacieleniu, po druhé, požiare spôsobené nepriateľským bombardovaním neodrážajú ekonomickú aktivitu, zatiaľ čo dym, ktorý vytvárajú, môže zakrývať inú aktivitu. Po tretie, ozbrojené sily môžu strategicky používať svetlá na zavádzanie svojich protivníkov. Hoci je tento prístup dobre zavedený, vedci považujú tento prístup za najmenej spoľahlivý s tým, že pravdepodobne podceňuje ekonomickú aktivitu počas vojny.







Google Trends

Ďalším nástrojom je relevantnosť údajov vyhľadávacieho nástroja Google pri súčasných a krátkodobých predpovediach širokej škály ekonomických premenných. Pre akýkoľvek hľadaný výraz (alebo skupinu výrazov ako „téma“ alebo „kategória“) uvádza Google obľúbenosť žiadostí, ktoré dostáva pre toto vyhľadávanie, v porovnaní s inými vyhľadávaniami, pričom je k dispozícii aj regionálne delenie. Problém s touto metódou je, že funguje skôr v zdieľaniach ako v počtoch vyhľadávaní. To znamená, že počas vojny môže byť ovplyvnený zmenami v celkovom počte vyhľadávaní.



Twitter

Interakcie so sociálnymi médiami fungujú ako cenný ukazovateľ HDP v aplikáciách medzi krajinami. Vedci sa zamerali na počet príspevkov na Twitteri, ktoré obsahovali obrázok a boli geograficky umiestnené tak, aby zodpovedali administratívnym hraniciam ukrajinskej oblasti. Podiely Tweetov na úrovni oblasti (z celkového počtu Tweetov) sú pozitívne spojené s podielmi HDP na úrovni oblasti (z národného HDP). Používatelia Twitteru používajú takéto príspevky na oznamovanie nápadnej spotreby, takže zmeny v tejto aktivite vysoko korelujú so zmenami v príjmoch a spotrebiteľských trendoch. Výhodou tejto metódy je, že na rozdiel od Google Trends reaguje na zmeny lokálneho obyvateľstva.

Ekonomická aktivita v roku 2022

Keďže predvojnový ukrajinský regionálny HDP sa meria každoročne, získané údaje sú obmedzujúce v odhadoch s ročnou frekvenciou. Všetky hodnoty sú upravené o infláciu a denominované v roku 2004 v hrivnách. Model s najlepšou výkonnosťou vo vzorke využíva Google Trends a Twitter a sleduje nameraný HDP tesne pred rokom 2021. Správne predpovedá rast HDP v roku 2021 na 3,5 % (blízko hodnoty nameranej národnou bankou Ukrajiny). Aj keď mesačné údaje za rok 2022 pravdepodobne obsahujú veľa nedokonalostí, ponúkajú intuitívne závery: ekonomická aktivita zažila v marci dramatický šok (-45 % v porovnaní s rokom 2021), ale v apríli opäť vzrástla (-15 % v porovnaní s rokom 2021). Pridanie nočných svetiel a fixných efektov regiónu k vybranej špecifikácii má iba malý vplyv na rozdiel, ale samotné nočné osvetlenie naznačuje, že ekonomická aktivita sa medzi rokmi 2021 a aprílom 2022 znížila o približne -40 %. Celkovo majú zmeny dva zdroje: zmeny v tom, ktoré oblasti má pod kontrolou Ukrajina, a zmeny v činnosti v kontrolovaných oblastiach.

Obrázok 3 ukazuje zmeny v ekonomickej aktivite, ktorou rôzne regióny prispeli k celoštátnej sume v období od roku 2021 do marca 2022. V marci okupované regióny neprispeli žiadnym príspevkom (červená), regióny, ktoré neboli priamo ovplyvnené (žltá), prispeli o niečo menej ako v roku 2021, ale niektoré stredné a západné regióny (zelená) zaznamenali vyššiu úroveň aktivity. Neoficiálne dôkazy naznačujú, že masívna vnútorná migrácia a dočasné premiestnenie firiem pravdepodobne zodpovedajú za tieto pozitívne účinky.





Konečný údaj vedci zostavili výhradne na dátach z Google Trends, ale zvýšením frekvencie denných pozorovaní. Hoci sú údaje nestále, sú užitočné na preukázanie dvoch dôležitých bodov. Po prvé, že v prvých dňoch vojny sa úroveň ekonomickej aktivity prudko znížila o približne 40 %. Po druhé, na konci marca vzrástla hospodárska aktivita. Na začiatku apríla to bolo približne 80 % priemernej úrovne zaznamenanej v roku 2021. Ďalšia analýza ukazuje, že veľká časť nárastu na konci marca pochádzala z mesta Kyjev a z mestom spájanej oblasti. Keďže tieto dve oblasti sú rozhodujúce pre národný HDP, víťazstvo v bitke o Kyjev malo veľmi dôležité ekonomické dôsledky.