Prvú ružinovskú spoločnosť má pri dodávke tepla nahradiť MHTH

dnes 18:16 -

Bratislavský Ružinov nebude pri dodávkach tepla pre svojich obyvateľov pokračovať v nájomnom vzťahu s Prvou ružinovskou spoločnosťou. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. Zároveň schválili nájom na 20 rokov pre štátnu spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH), ktorá garantuje najnižšiu cenu na trhu. Ceny by sa mali znížiť o 20 percent. Zmluva by mala začať platiť 1. januára 2023. Vypracovať si však nechá ešte právnu analýzu.

Mestská časť si ale zároveň nechá právne potvrdiť, že využitím prípadu osobitného zreteľa postupuje správne. Osloviť chce na to externú renomovanú firmu. "Sme si však istí, že konáme vo verejnom záujem. Hlavným kritériom je zabezpečiť čo najlepšiu cenu pre obyvateľov v čase energetickej krízy," skonštatoval starosta Ružinova Martin Chren.

Starosta poznamenal, že existujú dva rôzne zákony, ktoré však majú rovnakú silu a ich cieľom je zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a čo najlepšie riešenie pre obyvateľov. Skupina Engie, ktorej súčasťou je aj predmetná Prvá ružinovská spoločnosť, už mala podať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), prednedávnom zároveň miestnych poslancov listom vyzvala, aby situáciu riešili prostredníctvom verejnej súťaže, nie ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Starosta pripomenul, že mestská časť postupuje v tomto prípade rovnako ako desiatky miest a obcí na Slovensku. "Ak sa preukáže, že je to pochybenie, spochybnia sa desiatky zmlúv na celom Slovensku, ktoré takto postupovali," podotkol Chren. Podľa miestneho úradu sa rozhoduje len o prenájme sekundárnych rozvodov, príslušných tepelno-technických zariadení, tepelnej infraštruktúry a iných zariadení pre výrobu a rozvod tepla a úžitkovej vody.

"Nepredáva sa ani teplo, ani služba mestskej časti. Neviem, ako by sa napísalo verejné obstarávanie a ako by sa to zrealizovalo a aby prinieslo také riešenie, aké je na stole," povedal poslanec Michal Vicáň, ktorý predložený návrh označil za najlepšie, čo obyvatelia môžu mať. Poslanec Jozef Matúšek sa nechal počuť, že mestská časť riskuje finančné postihy. Úrad takéto tvrdenia dementuje, poukazuje pritom na plnenie účinnosti až od budúceho roka.

Vedenie mestskej časti začalo rokovania s MHTH aj pre končiacu sa nájomnú zmluvu s doterajším dodávateľom tepla. Štátny holding garantuje najnižšiu cenu tepla na trhu, a to o 20 percent nižšiu oproti tomu, akú platia ružinovské domácnosti v súčasnosti. Nájomná zmluva s MHTH bude vypovedateľná v prípade, že jej niekto iný zabezpečí najlepšiu cenu na trhu. MHTH má zároveň povinnosť investovať do rekonštrukcie a modernizácie.