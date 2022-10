Prečo sú niektoré národy bohaté, iné naopak chudobné a čo to znamená pre budúcu prosperitu

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:49 -

Prečo sú niektoré národy bohaté a iné chudobné? Môžu vlády chudobných národov urobiť niečo, aby zabezpečili, že ich národy zbohatnú? Tento druh otázok už dlho fascinuje verejných činiteľov a ekonómov, prinajmenšom od čias Adama Smitha, prominentného škótskeho ekonóma, ktorého slávna kniha z roku 1776 mala názov „Vyšetrovanie povahy a príčin bohatstva národov“.



Pochopenie ekonomického pojmu nazývaného celková produktivita faktorov môže poskytnúť pohľad na to, ako sa národy stávajú bohatými, píše ekonóm Amitrajeet A. Batabyal, ktorý študuje regionálnu, národnú a medzinárodnú ekonómiu na stránkach The Conversation.

Teória rastu

Je dôležité pochopiť, čo pomáha krajine zvyšovať jej bohatstvo. V roku 1956 ekonóm Massachusettského technologického inštitútu Robert Solow napísal článok, v ktorom analyzoval, ako možno kombinovať prácu a kapitál na výrobu tovarov a služieb, ktoré v konečnom dôsledku určujú životnú úroveň ľudí. Prácu ako ľudskú pracovnú silu a kapitál známy ako fyzické položky, ako sú nástroje, stroje a zariadenia. Solow neskôr za svoju prácu získal Nobelovu cenu.



Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť celkové množstvo tovaru alebo služieb v krajine, je zvýšiť pracovnú silu, kapitál alebo oboje. To sa však nedá donekonečna. V určitom bode pridanie ďalšej pracovnej sily znamená len to, že tovary a služby, ktoré títo pracovníci produkujú, sa rozdelia medzi viacerých pracovníkov. Preto výstup na pracovníka, čo je jeden zo spôsobov, ako sa pozerať na bohatstvo národa, bude mať klesajúcu tendenciu.



Podobne nie je užitočné donekonečna pridávať ďalší kapitál, ako sú stroje alebo iné vybavenie, pretože tieto fyzické položky majú tendenciu sa opotrebovať alebo znehodnotiť. Spoločnosť by potrebovala časté finančné investície, aby čelila negatívnym účinkom tohto opotrebovania.



V neskoršom dokumente v roku 1957 Solow použil údaje z USA, aby ukázal, že na to, aby bol národ bohatší, sú okrem práce a kapitálu potrebné aj iné prísady. Zistil, že iba 12,5 % pozorovaného nárastu americkej produkcie na pracovníka, teda množstva toho, čo každý pracovník vyprodukoval, od roku 1909 do roku 1949 možno pripísať tomu, že pracovníci sa v tomto časovom období stali produktívnejšími. To znamená, že 87,5 % pozorovaného zvýšenia produkcie na pracovníka bolo vysvetlených niečím iným.

Celková produktivita faktorov

Solow toto niečo iné nazval „technická zmena“ a dnes je to známe ako celková produktivita faktorov. Ide o časť vyrobených tovarov a služieb, ktorá sa nedá vysvetliť kapitálom a prácou použitou vo výrobe. Môže to byť napríklad technologický pokrok, ktorý uľahčuje výrobu tovaru.



Najvhodnejšie je vnímať celkovú produktivitu faktorov ako recept, ktorý ukazuje, ako spojiť kapitál a prácu na získanie výstupu. Konkrétne by sa to dalo prirovnať vytváraniu receptu na koláčiky, aby sa zabezpečilo, že sa vyprodukuje čo najväčší počet koláčikov, ktoré výborne chutia. Niekedy sa tento recept časom zlepší, pretože napríklad koláčiky môžu piecť rýchlejšie v novom type rúry alebo pracovníci získajú viac vedomostí o tom, ako miešať potrebné ingrediencie efektívnejšie.







Bude celková produktivita faktorov rásť aj v budúcnosti?

Vzhľadom na to, aká dôležitá je celková produktivita faktorov pre ekonomický rast, pýtať sa na budúcnosť ekonomického rastu je v podstate rovnaké ako pýtať sa, či bude celková produktivita faktorov naďalej rásť. Či sa budú recepty vždy v priebehu času zlepšovať.



Solow predpokladal, že celková produktivita faktorov (TFP) bude časom rásť exponenciálne, dynamiku vysvetlil ekonóm Paul Romer, ktorý za svoj výskum v tejto oblasti získal aj Nobelovu cenu. Romer vo významnom dokumente z roku 1986 tvrdil, že investície do výskumu a vývoja, ktoré vedú k vytváraniu nových vedomostí, môžu byť kľúčovou hnacou silou ekonomického rastu. To znamená, že každý predchádzajúci kúsok vedomostí robí ďalší kúsok vedomostí užitočnejším. Inak povedané, vedomosti majú efekt prelievania, ktorý vytvára viac vedomostí, keď sa rozlievajú.



Napriek Romerovmu úsiliu poskytnúť základ pre predpokladaný exponenciálny rast TFP, výskum ukazuje, že rast produktivity vo vyspelých svetových ekonomikách od konca 90. rokov 20. storočia klesá a v súčasnosti je na historicky nízkej úrovni. Existujú obavy, že koronakríza môže zhoršiť tento negatívny trend a ďalej znížiť rast celkovej produktivity faktorov.



Nedávny výskum ukazuje, že ak rast TFP klesne, potom to môže negatívne ovplyvniť životnú úroveň v USA a iných bohatých krajinách. Článok ekonóma Thomasa Philippona analyzuje veľké množstvo údajov z 23 krajín za 129 rokov a zistil, že TFP v skutočnosti nerastie exponenciálne, ako si Solow a Romer mysleli. Namiesto toho rastie lineárne a pomalšie. Philipponova analýza naznačuje, že nové nápady a nové recepty pridávajú k existujúcej zásobe vedomostí, ale nemajú multiplikačný efekt, ako so to doteraz niektorí vedci mysleli.



Toto zistenie v konečnom dôsledku znamená, že ekonomický rast bol kedysi dosť rýchly a teraz sa spomaľuje, no stále pretrváva. USA a ďalšie štáty môžu očakávať, že časom zbohatnú, no nie tak rýchlo, ako kedysi ekonómovia očakávali.